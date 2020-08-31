Премьер-министр Дагестана Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Карабудахкентский район осмотрел как строящиеся, так и ныне действующие учреждения здравоохранения муниципалитета.

Сопровождали Председателя Правительства министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов и депутат дагестанского парламента Висимпаша Ханалиев.

В Карабудахкентской центральной районной больнице руководитель дагестанского кабмина ознакомился с ее деятельностью и технической оснащенностью, переговорил с главным врачом, поинтересовавшись проблемными вопросами. Основной целью визита было убедиться на месте в готовности медучреждения оказывать своевременную и качественную помощь в предстоящий осенний период, когда повсеместно происходит всплеск заболеваемости ОРВИ.

Центральная райбольница Карабудахкентского района может обеспечить 250 посещений в смену, ее коечный фонд - 219 мест, из них для беременных и с патологией беременных – 30 коек, гинекологические – 19, инфекционные – 15, педиатрические – 42, терапевтические – 68, хирургические – 45.

В настоящее время на базе детского отделения подготовлен резерв из 33 койко-мест на случай роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ко всем койкам, в том числе и в инфекционном отделении, подключен кислород. Более того, ЦРБ обеспечено 7 аппаратами ИВЛ, два из которых задействованы. Также здесь работает современный рентген-аппарат и КТ, проводится в том числе и экспресс-тестирование на COVID.

Помимо этого, компьютерный томограф установлен также еще в одном селе района – в Гурбуках, медучреждение которого рассчитано на 75 коек, что позволяет снизить нагрузку, очереди и обеспечить территориальную доступность этого вида диагностики.

Как отметил отраслевой министр, сегодня проблем с обеспечением медтехникой в регионе нет, в наличии и аппараты ИВЛ, и кислородные баллоны, кроме того, создан необходимый резерв средств индивидуальной защиты по 11 наименованиям, на которые потрачено 308 млн руб.

Премьер-министр проверил также в ЦРБ обеспеченность лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты. Весь необходимый перечень лекарств на складе больницы есть, в наличии также около 8 тысяч одноразовых масок, имеется запас и марлевых. По словам главного врача ЦРБ Расула Гиравова, именно благодаря тому, что медучреждение всегда хорошо обеспечено, даже в самый острый период медикам здесь удалось свести осложнения среди болеющих коронавирусной инфекцией и пневмонией к минимуму. Артём Здунов при этом напомнил ответственным об обязательном формировании запаса препаратов, в том числе и противовирусных, на три месяца.

Обратились в ходе беседы муниципальные медики к главе кабмина с просьбой о возведении новой детской поликлиники в райцентре, мощности старой уже не хватает. Артём Здунов посоветовал муниципалитету определиться с местом строительства, и с учетом того, что Карабудахкент -очень крупный населенный пункт, поддержал инициативу, которая будет в ближайшее время проработана.

Свои поручения Артём Здунов дал отраслевым министрам и на месте уже построенной участковой больницы на 10 коек в с. Доргели.

Объект – бывший долгострой. Его возведение началось еще в 2013 году, но в связи отсутствием финансирования стройка была заморожена. В августе прошлого года строительство возобновилось.

Местная больница давно находилась в аварийном состоянии, но уже совсем скоро в новом двухэтажном здании с современным оборудованием и узи-кабинетом будет оказываться первичная медико-санитарная помощь. Здесь же расположится и участковая поликлиника. Сегодня на объекте завершены все основные строительные работы, осталось лишь закупить оборудование.

В настоящее время администрацией района решается вопрос по увеличению объема финансирования, так как уже выделенных в этом году средств - 29 млн руб. - недостаточно на приобретение всего необходимого инвентаря и медтехники, если исходить из современных требований, предъявляемых в настоящее время к объектам здравоохранения. Соответствующие обращения администрацией МР «Карабудахкентский район» были направлены в адрес Правительства Республики Дагестан.

С учетом предложений Минздрава РД проведена корректировка проектной документации с привлечением подрядной проектной организации ООО «Дагминздравпроект» по всем представленным заказчиком объекта позициям, произведен расчет и подбор оборудования по принципу экономически выгодного и качественного.

Соответствующая заявка с предложениями о включении в РИП дополнительных средств в размере 49 704,0 тыс. руб. на приобретение необходимого медицинского оборудования была подана в Минэкономики региона. Вопрос будет решен в рамках корректировки республиканского бюджета РД на 2020 год.

Премьер-министр дал положительную оценку проведенным там работам, в том числе благоустройству прилегающей территории, и поручил не затягивать процесс закупки оборудования и инвентаря, который, уверен премьер, стоит приобрести у местных производителей. «Мы были здесь год назад. Сегодня видим, что поручения выполнены - строительная готовность стопроцентная, значит, до конца года надо ввести объект в эксплуатацию. Объявляйте конкурс на закупку», - обратился к коллегам Здунов.