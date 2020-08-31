Премьер-министр Дагестана Артём Здунов сегодня, 29 августа, по поручению Главы региона Владимира Васильева проверил обеспеченность медучреждений республики и аптек необходимым резервом лекарственных препаратов.

В частности, руководитель кабинета министров региона побывал в ЦРБ Карабудахкентского района, находясь там с рабочей поездкой. Убедившись, что все жизненно важные лекарства в больнице в наличии, премьер уже в Махачкале заглянул в одну из государственных аптек - №102.

В разговоре с премьер-министром заведующий аптекой Магомед Нурмагомедов, а также и.о начальника Аптечного управления Минздрава РД Хулатда Магдиев подчеркнули, что на сегодняшний день запасом лекарственных средств данное учреждение, как и другие госаптеки, обеспечено в полной мере. В достаточном количестве закуплены СИЗы и антисептики. При этом акцент был сделан на розничную цену одноразовых масок – сейчас в государственной аптеке одна такая стоит 7 руб., а ее закупочная цена – 5 руб. Марлевые же маски раздаются здесь бесплатно.

Министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов, комментируя, заверил, что практически во всех муниципалитетах создан резерв лекарственных препаратов: «На 42 млн руб. мы закупили «Актембру» - это наша подушка безопасности на случай, если медорганизации не будут справляться. Тогда мы выделим дефицитные лекарства из имеющихся запасов. Помимо того, что мы закупились на 308 млн руб., создан запас медикаментов, дезинфицирующих средств и СИЗов еще на 76 млн руб. Мы мониторим ситуацию», - сказал он.

«Запас у нас есть, и мы будем готовы к любому развороту событий. С 1 сентября начинается учебный год, следовательно, мы должны понимать, что лекарств и средств индивидуальной защиты должно быть достаточно. Мы обратились за помощью к нашему Молодежному правительству, которое будет объезжать аптеки и отслеживать положение дел с наличием всех препаратов и адекватностью цен на них. Цены надо регулировать, и то, по причине того, что на маски скоро спрос увеличится, они не должны стать дороже. Эта информация будет регулярно поступать нам, вас же прошу сразу на нее реагировать. При необходимости будем принимать решение о дополнительном финансировании, согласовав с депутатами, и сразу же, день в день, доводить до медучреждений и аптек лекарства и СИЗы», - поручил Минздраву Здунов.