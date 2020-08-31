ЗАМАНА - В Каякентском районе Дагестана рассмотрели проблемы развития агросектора муниципалитета

В Каякентском районе Дагестана рассмотрели проблемы развития агросектора муниципалитета

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31 августа, 2020. Понедельник 10:51
В Каякентском районе Дагестана рассмотрели проблемы развития агросектора муниципалитета
Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов накануне принял участие в совещании по развитию сельского хозяйства Каякентского района.
В Каякентском районе Дагестана рассмотрели проблемы развития агросектора муниципалитета
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Как сообщили информагентству в пресс-службе ведомства, в мероприятии приняли участие руководители сельхозпредприятий района, специалисты райсельхозуправления, ряда самостоятельных структур. Главные темы обсуждения – итоги уборки озимых зерновых и подготовка к озимому севу под урожай 2021 года, а также ход уборки винограда и другие проблемы развития отрасли. В ходе мероприятия, которое прошло в острой дискуссии, первый заместитель министра ответил на многочисленные вопросы участников совещания. Шарип Шарипов отметил, что в этом году аграрии района столкнулись с серьезными испытаниями в виде острой засушливости, что серьезно сказалось на урожайности.  Он также призвал расширить применение качественных семян и удобрений в научно-обоснованных дозах, ответственно подходить к выполнению в оптимальные сроки соответствующих агроприемов, а также активнее опираться на инновационные разработки.  Другой актуальный аспект, который он озвучил, – упорядочение деятельности тепличных хозяйств, по площади которых Каякентский район занимает второе место в республике. Минсельхоз совместно с администрациями районов начинает огромную работу в этой области, результативность которой зависит от реальных шагов на местном уровне.

 

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