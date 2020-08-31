ЗАМАНА - Современный ясли-сад на 200 мест появится в этом году в селе Доргели

Современный ясли-сад на 200 мест появится в этом году в селе Доргели

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31 августа, 2020. Понедельник 09:00
Современный ясли-сад на 200 мест появится в этом году в селе Доргели

Ход строительства социальных объектов в Карабудахкентском районе проинспектировал премьер-министр Дагестана Артём Здунов, который вместе с главой района Махмудом Амиралиевым осмотрел площадку строящегося в рамках нацпроекта «Демография» дошкольного учреждения в с.Доргели.  

Современный ясли-сад на 200 мест появится в этом году в селе Доргели
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В ходе встречи со строителями детского садика, который рассчитан  на 200 мест, Артему Здунову рассказали, что  объект готов на 30% и в данный момент здесь работают 38 человек и 2 единицы спецтехники.

Он также обсудил со строителями возникающие сложности, в числе которых проблемы с нехваткой воды и электричества.

Руководитель республиканского Правительства отметил необходимость увеличения в два раза  количества строителей, так как объект должен быть сдан в намеченные сроки до конца текущего года.

В свою очередь, Глава муниципального образования отметил, что рядом с детским садом в ближайшее время в рамках проекта комплексной застройки сельских территорий появится и новый микрорайон.

 

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