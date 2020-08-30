В Дагестане создан Военно-технический Совет при Главе республики

В Дагестане создан Военно-технический Совет при Главе республики. Это решение было принято сегодня, 29 августа, на совещании под руководством Главы Дагестана Владимира Васильева и командующего Каспийской флотилией Сергея Пинчука по итогам Международного военно-технического форума «Армия-2020».

В нем также приняли участие заместитель Председателя Правительства РД Рамазан Джафаров, министр промышленности и торговли РД Батыр Эмеев, начальник управления Росгвардии по РД Магомед Баачилов, заместитель командующего Каспийской флотилией по вооружению Игорь Смирнов, руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса РД.

Сергей Пинчук, открывая совещание, подчеркнул, что начиная с 2015 года форум подтверждает свой статус одной из ведущих выставок вооружений, военной специальной техники, а также авторитетной площадки для обсуждения вопросов развития и укрепления международного военного и военно-технического сотрудничества.

Среди основных задач форума, как отметил командующий, в том числе содействие техническому переоснащению вооруженных сил, укрепление сотрудничества с промышленными предприятиями, федеральными органами исполнительной власти и патриотическое воспитание молодежи.

Это важное мероприятие, по словам Сергея Пинчука, в Каспийске проводится впервые.

На повестке дня совещания стояли такие вопросы, как совместная подготовка и проведение второго военно-технического форума, необходимость в дальнейшем приглашения на форум представителей государственных структур и бизнеса других субъектов, а также создание Военно-технического Совета республики под руководством Главы РД.

Предназначение такого Совета, как пояснил командующий, в сплочении вокруг единого дела – обороноспособности страны и воспитания подрастающей молодежи.

Данная идея была поддержана участниками совещания единогласно. В этой связи состоялось первое заседание Военно-технического Совета республики под руководством Главы РД.

Говоря о работе Совета, Владимир Васильев отметил, что необходимо соединить то, что касается Дагестана в целом, особенно промышленности и решения задач флотилии, а далее и военной составляющей.

Руководитель региона указал на преимущества системы плановости, в частности, привел в пример хозрасчет, частную заинтересованность и плановое хозяйство, которые вкупе дают потрясающий результат.

Глава Дагестана обратился к промышленникам: «У нас есть сейчас возможность поддержать тех, кто встанет на путь предприимчивого просчитанного риска. Организация работы Правительства, Администрации построена таким образом, что мы не влезаем в работу бизнеса, только создаем вам условия для достижения общественно-полезных результатов. Мы вам будем создавать льготы, преференции, льготные кредиты».

Далее руководители промышленных предприятий подняли ряд вопросов.

Так, заместитель генерального директора завода «Дагдизель» Сергей Гавриленко сообщил, что предприятие является градообразующим и заинтересовано в создании новых рабочих мест. Он также поблагодарил за поддержку идеи создания промышленного парка.

«Есть идея создать центр компетенций технического обслуживания Каспийской флотилии, которая сможет включать дивизион судостроения, автомобилестроения, инженерные техники и дорожные техники, сервисы услуг. Этот центр будет базироваться на таких принципах как мобильность, оперативность, гибкость, и объединит потенциал всех предприятий республики», - уверен выступающий.

Говоря о создании Военно-технического Совета, заместитель гендиректора завода выразил мнение, что он будет способствовать оперативному и перспективному взгляду на те технологические вопросы, решение которых потребуется для поддержания боеготовности КФл.

Генеральный директор завода им. Гаджиева Абдулвагаб Папалашов, в свою очередь, попросил оказать содействие в смене места расположения цехов предприятия, а именно при выведении их из Махачкалы на новую площадку, ближе к Каспийской флотилии. На окраине Каспийска, как заверил гендиректор, дирекция моногородов создала необходимые условия, провела необходимые коммуникации.

Вице-премьер Рамазан Джафаров отметил, что данный вопрос уже находится на рассмотрении Правительства.

Говорили также об индустриальном парке, который организуются по предложению Председателя Правительства и при поддержке министерства промышленности. Как считает гендиректор Буйнакского агрегатного завода Нурудин Нажмудинов, организация индустриального парка обеспечивает квалифицированными кадрами, и, прежде всего, поможет обелить нашу экономику.

Заместитель генерального директора каспийского филиала Концерна «КЭМЗ» Али Гайдарбеков сообщил, что на Авиамеханическом заводе (филиал Концерна «КЭМЗ») тоже уже начали освоение компетенции изготовления лифтов: «Буквально в понедельник начинаем собирать кабину и к новому году думаем освоить изготовление лифтов полностью».

А генеральный директор Дагестанской обувной фабрики Фейсал Алишаев отметил, что на форуме «Армия-2020» в Москве продукцией предприятия заинтересовались многие подразделения, в том числе представители министерства обороны Пакистана. «С ними у нас запланирован договор на большой заказ», - добавил он.

Отметим, что обувная фабрика, создающая 300 рабочих мест, будет построена к концу года, ее мощность составит 500 тысяч пар обуви в год.

Владимир Васильев идею поддержал, отметив при этом, что за такой объем нужно побороться на федеральном уровне.

Подводя итоги заседания, Глава Дагестана поручил Правительству создать рабочий орган Военно-технического Совета, который оценит потенциал промышленных предприятий региона.