ЗАМАНА - В Дагестане пройдет Неделя приемов по вопросам защиты трудовых прав граждан

В Дагестане пройдет Неделя приемов по вопросам защиты трудовых прав граждан

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29 августа, 2020. Суббота 12:34
В Дагестане пройдет Неделя приемов по вопросам защиты трудовых прав граждан

В регионе с 29 июня по 3 июля в дистанционном формате пройдет Неделя приемов по вопросам защиты трудовых прав граждан, сообщили информагентству в пресс-службе партии «Единая Россия».

В Дагестане пройдет Неделя приемов по вопросам защиты трудовых прав граждан
Информация

«Инициаторами мероприятия являются Региональная общественная приемная председателя Партии “Единая Россия” Д.А. Медведева и местные общественные приемные Партии при участии депутатов, экспертов Правозащитного центра Партии, представителей органов исполнительной власти и профильных НКО», – отметил источник.  Для участия в дистанционном приеме заявителям необходимо обратиться в Региональную общественную приемную председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева следующим образом: по рабочему телефону приемной: 67-32-87, 51-75-95 или на электронную почту приемной: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

 

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