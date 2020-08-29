В Дагестане пройдет Неделя приемов по вопросам защиты трудовых прав граждан

В регионе с 29 июня по 3 июля в дистанционном формате пройдет Неделя приемов по вопросам защиты трудовых прав граждан, сообщили информагентству в пресс-службе партии «Единая Россия».

«Инициаторами мероприятия являются Региональная общественная приемная председателя Партии “Единая Россия” Д.А. Медведева и местные общественные приемные Партии при участии депутатов, экспертов Правозащитного центра Партии, представителей органов исполнительной власти и профильных НКО», – отметил источник. Для участия в дистанционном приеме заявителям необходимо обратиться в Региональную общественную приемную председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева следующим образом: по рабочему телефону приемной: 67-32-87, 51-75-95 или на электронную почту приемной: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .