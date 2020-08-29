«Инициаторами мероприятия являются Региональная общественная приемная председателя Партии “Единая Россия” Д.А. Медведева и местные общественные приемные Партии при участии депутатов, экспертов Правозащитного центра Партии, представителей органов исполнительной власти и профильных НКО», – отметил источник. Для участия в дистанционном приеме заявителям необходимо обратиться в Региональную общественную приемную председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева следующим образом: по рабочему телефону приемной: 67-32-87, 51-75-95 или на электронную почту приемной: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
В Дагестане пройдет Неделя приемов по вопросам защиты трудовых прав граждан
- Автор Мадина
- 29 августа, 2020. Суббота 12:34
В регионе с 29 июня по 3 июля в дистанционном формате пройдет Неделя приемов по вопросам защиты трудовых прав граждан, сообщили информагентству в пресс-службе партии «Единая Россия».
Последнее от Мадина
- С 7 по 11 сентября 2020 года - неделя приема граждан по вопросам организации системы здравоохранения
- Лифты дагестанского производства устанавливают в других субъектах России
- На предприятиях Дагестана запустят производство штукатурных станций
- Владимир Васильев посетил строительную площадку школы в Каспийске
- В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом