Проекты развития бизнеса в Дагестане обсуждены в региональном Правительстве

Вопросы деятельности Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан и инфраструктуры поддержки бизнеса обсудил сегодня, 28 августа, премьер-министр Дагестана Артём Здунов с руководителем ведомства Камилом Магомедовым.

В настоящее время на базе Агентства реализуется несколько важных проектов: «Магазин коробочных решений», идет работа над финансированием бизнеса по нормам ислама, а также над созданием центра ГЧП (государственно-частного партнерства). Эти проекты должны оказать существенное влияние на развитие малого и среднего предпринимательства, считает премьер региона.

В частности, проект «Магазин коробочных решений» станет площадкой, где желающие заняться бизнесменом смогут за несколько месяцев получить полное обучение, подготовленную технологию, а затем и финансирование. К примеру, сейчас идет разработка сразу двух таких решений - проект по созданию теплицы площадью в 500 квадратных метров и проект по модульным гостиницам.

Таких решений в перспективе должно быть около 20 по пяти направлениям: сельское хозяйство, туризм, торговля, переработка и общепит. «Это совершенно новый формат поддержки, речь идет здесь, по сути, о бесплатных франшизах готового бизнеса, который подкрепляется финансированием», - отмечает Здунов.

Магомедов со своей стороны сообщил, что на днях две дагестанские компании стали победителями в трех номинациях окружного этапа конкурса «Экспортёр года». Сейчас ведомством проводится региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России». Среди членов жюри и пиар-директор российского издания «Forbes» Дмитрий Озман.

Вместе с тем для удобства и информирования предпринимателей на базе Агентства уже создан медиацентр, где можно получить всю необходимую информацию о мерах государственной поддержки.