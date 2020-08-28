ЗАМАНА - Конкурс эссе «День рубля»

Конкурс эссе «День рубля»

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28 августа, 2020. Пятница 11:32

 Установленный указом Президента Российской Федерации 19 августа 2011 года в России 8 сентября отмечается Всероссийский профессиональный праздник «День финансиста».

Конкурс эссе «День рубля»
Информация

День финансиста — это праздник для всех специалистов финансовой сферы: руководителей и сотрудников банков, финансовых, страховых и инвестиционных компаний; студентов, профессорско-преподавательского состава профильных вузов и факультетов, ученых и общественных деятелей данной сферы, государственных и коммерческих финансовых организаций, а так же для миллионов людей, активно вкладывающих личные средства в финансовые инструменты и развитие российской экономики.

В рамках Всероссийского профессионального праздника «День финансиста» был учрежден Конкурс Эссе «День рубля». В 2020 году он проводится в седьмой раз.

Целью Конкурса является поддержание традиций написания сочинения как самостоятельной творческой работы и повышения уровня знаний учащихся об истории финансовой системы Российской Федерации.

Конкурс был организован и проводится Ассоциацией участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» (СПКФР) совместно с Федеральным государственным образовательным бюджетным учреждением высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» при поддержке Министерства Финансов Российской Федерации, Международной общественной организации «Гильдия Финансистов», Российского союза промышленников и предпринимателей. Информационный партнер – портал Финверсия.

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования Российской Федерации.

Итоги Конкурса будут подведены Конкурсной комиссией, объявление результатов Конкурса и награждение победителей Конкурса состоится в Москве в декабре 2020 года.

Программа мероприятий проекта «День рубля» 2020, план-график мероприятий и Положение о Конкурсе доступны по ссылке http://rubday.asprof.ru/.

 

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взяты из открытых источников
 

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