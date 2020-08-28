ЗАМАНА - Актуальные вопросы здравоохранения Дагестана рассмотрены под руководством Владимира Васильева

Актуальные вопросы здравоохранения Дагестана рассмотрены под руководством Владимира Васильева

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28 августа, 2020. Пятница 11:25
Актуальные вопросы здравоохранения Дагестана рассмотрены под руководством Владимира Васильева

Глава Дагестана Владимир Васильев провел встречу с министром здравоохранения республики Джамалудином Гаджиибрагимовым, председателем Комитета по здравоохранению и социальной политике Народного Собрания РД Висампашой Ханалиевым и и.о. директора ТФОМС РД Ильясом Мамаевым.

Актуальные вопросы здравоохранения Дагестана рассмотрены под руководством Владимира Васильева
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В рамках встречи обсуждены актуальные вопросы здравоохранения региона.

Так, в частности, Ильяс Мамаев сообщил о результатах анализа работы карет скорой медицинской помощи. На сегодняшний день в регионе 189 бригад, а застрахованного населения – 2 млн 610 тысяч.

«На 10 тысяч населения необходима одна бригада, соответственно всего их в республике должно быть 261. Кроме того, по нормативу должно быть 16 вызовов скорой помощи в сутки на бригаду, но анализ данных показывает, что в некоторых районах на бригаду приходится от 3 до 7 вызовов. Сегодня на селе работает 66 бригад, эффективно из них только 37. Кроме того, из 122 бригад 62 работают с нагрузкой в 10 вызовов на селе и 16 вызовов в городе, остальные выполняют половину нагрузки».

Джамалудин Гаджиибрагимов, в свою очередь добавил, что низкая нагрузка наблюдается также на трассовых бригадах, размещенных по месту нахождения пунктов полиции.

Владимир Васильев, заслушав доклад, отметил, что сейчас в Дагестане начали реализацию программы по установке быстровозводимых мостов, благодаря чему некоторые населенные пункты окажутся более доступными.

Руководитель региона сказал о недопустимости случаев, когда специалисты не знают, чем заняться в рабочее время: «Наступило то время, когда мы должны быть рачительными хозяевами».

В этой связи Владимир Васильев поручил руководителю профильного министерства проработать вопрос распределения нагрузки карет скорой помощи с учетом предоставленной информации. Кроме того, Глава РД предложил рассмотреть варианты выставления одного ФАПа на территорию, где могут быть малонаселенные пункты как одного, так и нескольких районов, и прикрепления к ним одной машины скорой помощи.

 

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