Актуальные вопросы здравоохранения Дагестана рассмотрены под руководством Владимира Васильева

В рамках встречи обсуждены актуальные вопросы здравоохранения региона.

Так, в частности, Ильяс Мамаев сообщил о результатах анализа работы карет скорой медицинской помощи. На сегодняшний день в регионе 189 бригад, а застрахованного населения – 2 млн 610 тысяч.

«На 10 тысяч населения необходима одна бригада, соответственно всего их в республике должно быть 261. Кроме того, по нормативу должно быть 16 вызовов скорой помощи в сутки на бригаду, но анализ данных показывает, что в некоторых районах на бригаду приходится от 3 до 7 вызовов. Сегодня на селе работает 66 бригад, эффективно из них только 37. Кроме того, из 122 бригад 62 работают с нагрузкой в 10 вызовов на селе и 16 вызовов в городе, остальные выполняют половину нагрузки».

Джамалудин Гаджиибрагимов, в свою очередь добавил, что низкая нагрузка наблюдается также на трассовых бригадах, размещенных по месту нахождения пунктов полиции.

Владимир Васильев, заслушав доклад, отметил, что сейчас в Дагестане начали реализацию программы по установке быстровозводимых мостов, благодаря чему некоторые населенные пункты окажутся более доступными.

Руководитель региона сказал о недопустимости случаев, когда специалисты не знают, чем заняться в рабочее время: «Наступило то время, когда мы должны быть рачительными хозяевами».

В этой связи Владимир Васильев поручил руководителю профильного министерства проработать вопрос распределения нагрузки карет скорой помощи с учетом предоставленной информации. Кроме того, Глава РД предложил рассмотреть варианты выставления одного ФАПа на территорию, где могут быть малонаселенные пункты как одного, так и нескольких районов, и прикрепления к ним одной машины скорой помощи.