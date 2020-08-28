Владимир Васильев обсудил с отраслевыми руководителями состояние и перспективы развития сельского хозяйства региона

В беседе с руководителем республики участвовали вице-премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов и министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагир Гусейнов. Основной акцент в разговоре был сделан на актуальную сегодня для всей страны, и для региона в частности, тему зарегистрированной безработицы и создания дополнительных рабочих мест. Глава республики при этом поставил задачу для всех руководителей: взять на постоянный контроль количество безработных, имеющихся рабочих мест, тех, кто востребован и кого регион может подготовить в той или иной отрасли. Более того, Владимир Васильев нацелил создавать рабочие места там, где в них наиболее нуждаются, задействовав при этом неработающих местных жителей.

«Мы изучили возможности республики в плане предприятий и подошли к этому системно. Если в начале года мы взяли на себя обязательства создать 6700 рабочих мест в целом по отрасли, то сейчас, пересмотрев, вышли на цифру 10 726 тыс. В разрезе районов и конкретных предприятий мы составляем сетевую карту и до конца года будем контролировать ее реализацию в полном взаимодействии с налоговой службой, чтобы все составленные трудовые договоры были зарегистрированы в том числе и в Пенсионном фонде», - проинформировал Гусейнов.

Комментируя, Владимир Васильев поручил провести с населением разъяснительную работу по обсуждаемой теме. По его мнению, очень важно, чтобы больше людей оставались в ЛПХ и получали социальные выплаты, а не вставали на учет как безработные: «Люди оформляются как безработные, но при этом не задумываются над тем, что это лишает их некоторых социальных выплат. Надо довести до людей, что они выигрывают, а что проиграют», - сказал он. Касаясь же увеличения планируемого показателя по созданию рабочих мест в отрасли, Глава региона заметил, что даже это не решает задачу, уточнив, что большая часть этих рабочих мест сезонного или временного характера. В связи с вопросом создания рабочих мест Глава региона также коснулся деятельности тепличных хозяйств, из 100 % которых только 20 % - высокотехнологичны. Как следствие – на остальных работу выполняли за невысокую оплату мигранты. «Сейчас иностранной рабочей силы нет. Ее надо замещать. Это резерв роста. Наступил момент, когда там, где хозяин вложился в высокие технологии для своего хозяйства, где заработная плата от 20 тысяч и выше, работают дагестанцы. Надо и дальше создавать по данному направлению высокооплачиваемые рабочие места, выводя из «тени» хозяйства», - обратился к курирующим отрасль руководителям Васильев.

Глава республики также отметил, что сейчас в развитие села республика стала вкладывать больше средств. «Наша задача – технологичные рабочие места для молодежи и в сельском хозяйстве тоже», - расставил приоритеты руководитель региона, в целом положительно оценив работу Министерства.