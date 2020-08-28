Под руководством заместителя Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова сегодня, 27 августа, прошло совещание по эффективному использованию земель сельскохозяйственного назначения.

Начиная работу совещания Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что более 86 процентов территории нашей республики занимают земли сельскохозяйственного назначения, в том числе 64 % территории республики – сельхозугодия.

«Это миллионы гектаров природного богатства, уникальный ресурс, за счет которого дагестанцы имеют возможность производить и обеспечивать не только себя, но и другие регионы разнообразными продуктами питания. В настоящее время вопрос эффективного и рационального использования земель сельскохозяйственного назначения является более актуальным в системе земельной политики республики», - сказал вице-премьер.

«По распоряжению Правительства РД проведены ряд мероприятий, в результате чего были выявлены неиспользуемые земли сельхозназначения на обшей площади 98,5 тыс. га, в том числе: 51,0 тыс. га пашня, 45,0 тыс. га пастбища, 2,5 тыс. га сенокосы.

Особо необходимо подчеркнуть факт неэффективного использования земель отгонного животноводства (летние пастбища) площадью около 275 тыс. га, на которые большинство землепользователей (сельхозтоваропроизводителей) не переоформили право аренды», - проинформировал зампред Правительства РД.

Далее Абдулмуслим Абдулмуслимов остановился на вовлечении в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель, повышения эффективности использования земельных ресурсов республики и уменьшения экологических рисков в использовании сельскохозяйственных угодий.

«Кроме того принимаются меры по повышению объемов, проводимых в республике агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозийных мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Совместно с сельхозтоваропроизводителями республики принимаются меры, направленные на сокращение площадей, подверженных опустыниванию, путем посадки кустарникового материала для закрепления песков.

Ежегодно создаются межведомственные рабочие группы по обеспечению проведения мероприятий по мониторингу земель отгонного животноводства. В ходе данной работы выявлены множество фактов нарушений, связанных с самовольной застройкой территорий, находящихся рядом с населенными пунктами, в том числе расположенных на землях отгонного животноводства РД, скотопрогонах и скотоплощадках включительно, расположенных вдоль федеральных и республиканских автомобильных дорог», - указал Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Вместе с тем участники совещания отметили, что, несмотря на проводимую работу, остаются множество проблем и недостатков, которые негативно влияют на развитие АПК республики, такие как: отсутствие достоверной информации о фактическом состоянии земель сельскохозяйственного назначения, о землепользователях, фактически использующих землю; снижение плодородия почв, в связи с тем, что несвоевременно и некачественно проводятся агрохимические, фитомелиоративные мероприятия, не соблюдаются севообороты, пастбищеобороты, режимы орошения, недостаточны меры по защите почв от эрозии, практически не вносятся минеральные и органические удобрения, моральный и физический износ объектов мелиоративного комплекса, высокая степень заиленности оросительной и коллекторно-дренажной сети; самозахваты земель, используемых под различные цели: огороды, сады, пашня, бахча, производственное и индивидуальное строительство и ряд других проблем.

В связи с изложенным, в целях эффективного и рационального использования земель сельскохозяйственного назначения было предложено увеличить площади особо ценных сельскохозяйственных земель путем вовлечения в сельхозоборот неиспользуемых земельных угодий, для получения полной и достоверной информации о состоянии земель сельскохозяйственного назначения на территории Республики Дагестан, в том числе земель отгонного животноводства РД, составить и утвердить реестры земельных участков: отгонного животноводства и скотопрогонных трасс, особо ценных, свободных от третьих лиц (инвестиционного земельного фонда); составление землеустроительных материалов на каждое хозяйство, а также Электронного атласа сельскохозяйственных земель Республики Дагестан; обеспечение централизованного учета земельных участков и отчета о производимой продукции, а также контроль за использованием сельхозтоваропроизводителями средств, выделяемых из государственного бюджета в рамках реализации федеральных и республиканских целевых программ в виде господдержки; с привлечением науки разработать проект программы пастбищного водоснабжения и обводнения одновременно с восстановлением деградированных пастбищ, расположенных на землях отгонного животноводства.

В завершение мероприятия Абдулмуслим Абдулмуслимов дал ряд поручений.

«Органы местного управления в соответствии с 131-ФЗ имеют ряд полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля, они могут проводить проверки и выносить предписания по вопросам использования земель всех форм собственности и в адрес организаций любого уровня. Однако на сегодняшний день работа районов по муниципальному земельному контролю остается неудовлетворительной.

Прошу обеспечить муниципальный земельный контроль в отношении всех земель, расположенных в пределах границ соответствующего района. Согласно представленных вами данных огромное количество пастбищ, сенокосов, пашни не представлено в аренду. Необходимо принять соответствующие меры.

Всем главам муниципальных образований следует провести с землепользователями необходимую работу и в месячный срок представить в Правительство РД предложения по использованию всех сельскохозяйственных земель», – предупредил глав муниципальных образований вице-премьер.

Принимая во внимание информацию глав муниципальных образований о том, что значительная часть земель значатся под одним видом использования, а фактически десятилетиями используется в другом качестве, вице-премьер Правительства дал указание провести актуализацию разрешённых видов использования земель.

Минимуществу РД было рекомендовано изучить правовые механизмы, позволяющие вовлекать в оборот земли ГУПов, которые проходят процедуру ликвидации, а по землям, которые десятилетиями простаивают, а также сформировать перечень особо ценных сельхозугодий республики.