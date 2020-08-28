Вопрос развития рыбоперерабатывающей отрасли рассмотрели в Правительстве Дагестана сегодня, 27 августа, под руководством Председателя Правительства РД Артёма Здунова.

В совещании приняли участие вице-премьер Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, министр природных ресурсов и экологии РД Набиюла Карачаев, врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Камил Магомедов, руководитель МФК «Даглизингфонд» Магомед Арипов и руководители отраслевых компаний.

С основным докладом по теме выступил Набиюла Карачаев, который сообщил о текущем состоянии работы в этом направлении на профильных предприятиях.

Начал он с Махачкалинского рыбного порта, который, по словам министра, практически реанимировали в течение двух лет: «На сегодняшний день мы принимаем там рыбные суда. На этот год уже подписано соглашение на стоянку и обслуживание в рыбном порту 22 рыбных суда. В порт проведена вся необходимая инфраструктура, и сегодня там работает 50 человек. Для того, чтобы двигаться дальше, и чтобы килька реализовывалась переработанной, нами по Вашему поручению было принято решение помочь инвестору по установке оборудования для первичной переработки рыбы. Мы должны были по дорожной карте запустить линию первого сентября, но с учетом объективных причин, перенесли запуск на первое ноября».

Министр сам побывал на объекте и поделился впечатлениями: «Работа идет полным ходом, фундаменты залиты, люди работают. Оборудование будет современное. Планируем дополнительно создать 100 рабочих мест. Средняя зарплата на предприятии составит 40 тысяч рублей. Строительство для предварительного хранения рыбы будет объемом до 200 тонн, а цеха по шоковой заморозке рыбы производительностью до 100 тонн в сутки. Первичная переработка будет 18 тыс тонн рыбы в нашем Махачкалинском рыбном порту, мы к этому готовы. Мы создали в порту все условия для развития. Кроме этого не останавливаемся на первичной переработке».

Министр подчеркнул, что все действующие предприятия зарегистрированы на территории РД.

Доложил руководитель ведомства и о компании «Дагрыбпром». «Сегодня мы работаем с ними, чтобы на территории Каякентского района создать еще один причал, где можно принимать до 15 судов. Там мы планируем перерабатывать до 30 тыс тонн рыбы в год. На этой же территории хотим установить завод по глубокой переработке кильки и создать благодаря этому около 450 рабочих мест. Инвестор закупил оборудование для первичной переработки до 2000 тонн охлажденной рыбы. Для того, чтобы этот проект двигался дальше нам нужно заложить 196 млн рублей для приобретения оборудования в лизинг», в частности сказал министр природных ресурсов и экологии.

Не обошел стороной Набиюла Карачаев и Сулакский рыбзавод, функционировавший более 30 лет назад и выпускавший кильку в томате и другие разновидности. Сейчас, сообщил министр, появился инвестор, который арендовал территорию завода, создаст более 45 рабочих мест со средней заработной платой 30 тысяч рублей. На предприятии, как доложил руководитель ведомства, устанавливается оборудование, и в конце сентября текущего года все линии будут запущены. Они будут принимать 85 тонн кильки в сутки. На заводе привели в порядок и запустили холодильники.

Кроме того, предприятие планирует перейти на глубокую переработку рыбы. У них есть 3 судна и они успешно ловят кильку. С реализацией, заверил министр, проблем нет.

Набиюла Карачаев рассказал также о работе группы компаний «За Родину -Каспий». Данная ГК реализует проект по первичной переработке рыбы в г. Махачкале. Объект с необходимой инфраструктурой, на производстве будет задействовано более 40 человек. Ввод в эксплуатацию планируют произвести в два этапа. В октябре и ноябре этого года. Шоковая заморозка 170 тонн в сутки, а хранение 17 тысяч тонн кильки брикетов на этом предприятии.

«Это предприятие хочет заниматься глубокой переработкой и тот цех, который они там поставили, на 70% готов для установки линии и выпускать глубокую переработку кильки», - доложил Карачаев.

Вылов кильки в Дагестане в этом году, как сообщил министр, составит порядка 30 тыс тонн. Для сравнения в 2019 было 3,6 тысяч.

После доклада министра состоялся обмен мнениями участников совещания.

Подводя итоги обсуждения вопроса, Артём Здунов поручил продолжать работу в данном направлении. Министерству совместно с Агентством по предпринимательству и инвестициям РД поручено обеспечить сопровождение реализации озвученных инвестпроектов. Кроме того, агентство и Даглизингфонд должны проработать вопросы мер оказания государственной поддержки ООО «Порт-Петровск» и «Дагрыбпром» в части лизинга технологического оборудования и внимательного отношения с учетом того, что они уже вошли на республиканский рынок и создают рабочие места. Инициаторам инвестиционных проектов Председатель Правительства РД рекомендовал обеспечить завершение проектов в заявленный срок.