В Дагестане определились площадки для написания «Диктанта Победы»

Она пройдет 3 сентября во всех регионах страны и 75 иностранных государствах. Говоря о процессе организации акции, член регионального общественного совета проекта партии «Единая Россия» «Историческая память», руководитель регионального штаба «Бессмертный полк России» Мухтар Амиров сообщил, что все идет в штатном режиме и уже сейчас всем желающим доступна онлайн-регистрация на мероприятие. «Безусловно мы не забываем об эпидемиологической обстановке и принимаем во внимание все требования и рекомендации санитарных врачей по соблюдению социальной дистанции, масочного режима в местах проведения мероприятия», — подчеркнул член регионального общественного совета партийного проекта «Историческая память». Что касается закрытых площадок, то 10 из них в воинских частях: 3 площадки – Росгвардия, 7 – Министерство обороны. Они расположены в Махачкале, Каспийске, Кизляре, Буйнакске и с. Ботлих Ботлихского района. Кроме того, свыше 50 площадок будет организовано в школах республики, где акция пройдет преимущественно среди учащихся старших классов, как Единый урок по истории Великой Отечественной войны. Это также стало предметом видеоселектора, который прошел сегодня, 27 августа, в дагестанском отделении партии «Единая Россия». Дополняя, Мухтар Амиров сообщил, что в рамках акции ее участникам предстоит за 45 минут ответить на 25 различных вопросов, которые касаются периода Великой Отечественной войны. «Критерии оценки просты: максимальное число правильных ответов за минимальное время. Важно то, что вам не будут ставить какую-то оценку или ругать за плохой результат. Эта акция – шанс проверить свои знания и память о великом подвиге, который совершили наши предки и о котором мы не имеем права забывать», — сказал Мухтар Амиров. Отметим, что в акции планируется задействовать миллион человек. Желание участвовать в ней уже заявили десятки зарубежных отдаленных государств. Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. и в специальном приложении, которое уже доступно для смартфонов.