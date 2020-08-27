ЗАМАНА - В школах Махачкалы проверяют организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов

В школах Махачкалы проверяют организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов

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27 августа, 2020. Четверг 12:25
В школах Махачкалы проверяют организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов

Инспекционная комиссия, в которую вошли представители Управления Роспотребнадзора по РД и Управления образования Махачкалы, посетила средние общеобразовательные школы №20 в пос. Альбурикент и №45 и №47 в пос. Шамхал.

В школах Махачкалы проверяют организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов
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Напомним, инициатива финансирования организации горячего питания в школах была озвучена президентом страны в январе 2020 года в ходе послания Федеральному Собранию. Соответствующий закон подписан главой государства в марте. Согласно ему, учащиеся 1-4 классов должны будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день с 1 сентября 2020 года.

Кроме того, главам муниципальных образований рекомендовано организовать скользящий график приема пищи в тех школах, где в столовых не хватает посадочных мест. На сегодняшний день двухнедельное меню уже разработано и согласовано с республиканским Роспотребнадзором.

Комиссия проверила состояние помещений, выделенных под организацию питания для школьников, ознакомилась с мерами, предпринятыми для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на всех этапах обращения пищевых продуктов. Руководителям школ напомнили о необходимости исключения использования фальсифицированных пищевых продуктов и обязательного применения технологической и кулинарной обработки, обеспечивающей сохранность исходной пищевой ценности продуктов.

Даны рекомендации по составлению меню, оснащению пищеблоков технологическим оборудованием, обеспечению контроля качества питания.

Выявленные в ходе проверки нарушения, по словам директоров образовательных учреждений, будут исправлены к началу учебного года. Работа в этом плане уже идет.

Директор СОШ № 45 пос. Шамхал Магомедибир Валиев рассказал, что активно идет подготовка к учебному году, в частности, приводятся в порядок помещения, где дети будут получать горячую еду.

Заведующая пищевым производством школы № 47 Гульнара Магомедалиева сообщила, что к организации питания отнеслись очень ответственно, все необходимые средства индивидуальной защиты приобретены, проводится обработка помещений, учтены пожелания и предписания Роспотребнадзора.

 

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