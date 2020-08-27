В рамках заседания Правительства РД, прошедшего 26 августа под руководством премьер-министра региона Артёма Здунова, были рассмотрены итоги развития агропромышленного комплекса Дагестана за 1 полугодие 2020 года.

За этот период, по данным Минсельхозпрода РД, АПК региона показал положительную динамику развития (на 0,6 проц. больше аналогичного периода 2019 года, по СКФО темп роста – 98,6 проц.).

По оценке руководителя профильного Министерства Абзагира Гусейнова, экономика и жители республики в первом полугодии почувствовали на себе негативные последствия эпидемии и связанного с ней снижения деловой активности. Однако, что касается сельского хозяйства, то эта отрасль пострадала гораздо меньше. Небольшие ограничения в передвижении, которые были установлены в период пандемии, давно сняты, работа в отрасли, заверил министр, идет по графику. Это касается в том числе и уборки урожая озимых культур – по предварительным данным, прирост урожайности составляет около 5%.

В первом полугодии текущего года яровой сев риса на 11,2 проц. превысил аналогичный показатель 2019 года. Более того, с развитием сырьевой базы отрасли параллельно развивается и сфера переработки, что позволило в 12 раз увеличить производство рисовой крупы (2243,2 тонн за 6 месяцев). Из них экспортировано 1326,5 тонн (в Азербайджан, Турцию, Иран и Таджикистан). Благодаря развитию мелиорации площади, задействованные для выращивания этой культуры, увеличились на 3,5 тыс.га. Ожидаемая урожайность – не менее 4-5% в этом году, а именно: до 47 центнеров с гектара в среднем по республике.

В Кизлярском районе в текущем году осуществляют техническую модернизацию 3 цеха по переработке риса (АО «Кизлярагрокомплекс», СПК «Риск», ООО «Агрофирма Арешевка»). ООО «Нива» осуществляет строительство хранилища элеваторного типа для риса (мощностью 40 тыс. тонн единовременного хранения).

Еще одной приоритетной отраслью АПК Республики Дагестан является виноградарство.

За счет оказанной государственной поддержки весной текущего года обеспечена закладка новых виноградников на площади 221,3 га. В 2020 году планируется собрать порядка 185-195 тыс. тонн винограда. В то же время крупнейшие коньячные предприятия республики (АО «Кизлярский коньячный завод», АО «Дербентский коньячный комбинат» и ООО «Дербентский ВКК») планируют увеличить объёмы переработки винограда и производства готовой продукции в целях максимального использования льгот, которые предусматривают введённый с 2020 года компенсационный механизм по возврату части акцизов, установленных для коньячных предприятий полного цикла производства.

«Самое главное ограничение сегодня для нас – это природно-климатические ресурсы, прежде всего, вода. В этой части мы разрабатываем новую стратегию по строительству мини-водохранилищ для сельхозтоваропроизводителей. Уже в этом году благодаря этой методике мы выполнили план по садоводству. В том числе активно развиваем предгорье, где у нас большие площади засеяны орехоплодными культурами. Плюс мы взяли вектор на развитие суперинтенсивных садов, которые в условиях малоземелья очень актуальны. Планируется разбить такие сады на 347 га, уже 188 га засажены в Магарамкентском, Сулейман-Стальском, Дербентском, Хасавюртовском и Кизилюртовском районах. Индикатор по закладке садов мы выполнили на 95%», - проинформировал Гусейнов.

Одновременно значительно выросло производство мяса, сыра, творога, муки, круп и напитков.

Так, объем производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий за первое полугодие 2020 года составил: скота и птицы на убой (в живом весе) – 66,7 тыс. тонн (100,4 % к соответствующему уровню 2019 года), молока – 435,5 тыс. тонн (100,7 %)

За 6 месяцев 2020 года сельхозпроизводителями республики построены или реконструированы 62 животноводческие фермы различной проектной мощности. Приобретено 6614 голов КРС и 2660 голов МРС на общую сумму 466,5 млн руб.

В результате строительства молочно-товарных ферм, приобретения высокопродуктивных коров и других мероприятий надои молока на 1 корову увеличились на 8,7 % к аналогичному периоду прошлого года.

Завершается строительство 15 откормочных площадок на 25 тыс. голов МРС.

Благодаря принятым мерам республика активно участвует в реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК», по экспорту баранины занимая ведущие позиции в стране. Всплеск экспортного и внутреннего спроса на дагестанскую баранину придал заметный импульс созданию мощностей по переработке мяса, и сегодня десятки инвестиционных проектов реализуется в основных зонах развития отрасли.

В текущем году более высокими темпами осуществляется техническая модернизация сельскохозяйственного производства. Так, за 6 месяцев хозяйствующими субъектами АПК закуплено 170 ед. сельскохозяйственной техники на 251,7 млн рублей, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. «К концу года мы планируем выйти на приобретение техники не менее чем на 500 млн руб. Это благодаря тому, что руководство республики поддержало нашу инициативу, мы заложили 100 млн руб. на субсидирование сельхозтехники. Эта мера позволяет нам уже в этом году модернизировать технику как средних, так и крупных предприятий», - сообщил отраслевой министр.

Говоря о перспективах на второе полугодие, Абзагир Гусейнов заявил о прогнозируемом увеличении валового регионального продукта по линии сельского хозяйства до 142, 9 млрд руб. Добиться этого планируется за счет выявления скрытых резервов региона: сейчас активно ведется работа с тепличными хозяйствами и птицеводами, выведение производства из «тени».

«Это даст нам еще и увеличение рабочих мест. Мы в начале года взяли на себя обязательства создать 6700 рабочих мест в целом по отрасли, но сейчас вышли на цифру 10 726 тыс.», - отметил министр.

Артём Здунов в этой связи обратил внимание на необходимость учитывать квалификацию работников – должны быть не просто созданы рабочие места, а именно там, где в них наиболее нуждаются. Остановился премьер-министр и на повышении эффективности деятельности ГУПов – в этой части, уверен Здунов, огромный резерв работы, потому что именно за ними закреплено очень много земель, качественных с точки зрения сельского хозяйства. На контроль необходимо взять и продажу произведенного в республике мяса в других регионах России.