«У нас не должно быть никаких проблем с освоением бюджетных средств», - заявил сегодня премьер-министр Дагестана Артём Здунов на заседании регионального Правительства, посвященном исполнению республиканского бюджета в первом полугодии 2020 года.

Руководитель кабмина напомнил, что с освоением средств были некоторые проблемы весной этого года, что было связано с эпидемиологической обстановкой. В настоящее время ситуация относительно стабилизировалась, и работа ведется в штатном режиме. Здунов подчеркнул, что сегодня «не существует серьезных препятствий, которые помещают освоению средств», надо активно работать: завершать строительство объектов, вводить их в строй, выплачивать средства и т.д.

С основным докладом по исполнению регионального бюджета выступил министр финансов Дагестана Юнус Саадуев.

Он напомнил, что уточненные параметры республиканского бюджета по состоянию на 1 июля 2020 года составили по доходам – 158,4 млрд рублей, по расходам 170,2 млрд рублей.

За первое полугодие в консолидированный бюджет Дагестана поступило 74,1 млрд рублей, в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 56,3 млрд рублей. Поступления к данному периоду составили 85,5% к бюджетным назначениям. Налоговые доходы в общем объеме указанных поступлений занимают 97,1%.

Далее говорилось, что по объективным причинам в первом полугодии отмечалось небольшое снижение уровня поступлений налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет. По словам министра, снижение по неналоговым доходам в основном сложилось по доходам от сдачи в аренду государственного имущества, преимущественно от аренды газовых сетей.

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета поступили в сумме 56,3 млрд рублей, или с ростом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 141,5%. «Следует отметить, что в общем объеме доходов консолидированного бюджета межбюджетные трансферты составляют 75,9%», - заметил Саадуев.

Что касается национальных проектов, то на их реализацию, по информацию главы Минфина, предусмотрены значительные средства. При общем их объеме в 27,8 млрд рублей софинансирование из федерального бюджета составляет 23,8 млрд рублей. В рамках реализации этих средств в республике планируется ввести в эксплуатацию значительное количество социальных объектов. На данный момент министерства и ведомства занимаются освоением этих средств.

Саадуев сообщил, что в текущем году на расходы капитального характера в республиканском бюджете предусмотрено 30,6 млрд рублей, из них средства федерального бюджета составляют 16,6 млрд рублей, республиканского – 14. Что касается средств дорожного фонда, то они составили 12,2 млрд рублей.

Государственный долг Республики Дагестан, по последним данным, составил 8,8 млрд рублей и уменьшился в текущем году на 517 млн рублей. Как пояснил министр, это связано с исключением из госдолга государственных гарантий двум предприятиям: «Кикунинский консервный завод» и ООО «Мараби».

В завершение Юнус Саадуев призвал руководителей министерств и ведомств активизировать работу в плане увеличения доходной части бюджета, а также освоения бюджетных средств. Он подчеркнул, что за последние два месяца отмечаются хорошие темпы, их необходимо сохранить до конца года.

В рамках обсуждения отмечалось, что в связи с эпидемиологической обстановкой в первой половине текущего года в республике был некоторый спад по многим направлениям, однако, в настоящее время ситуация немного улучшилась.

Артём Здунов сообщил, что в минувшие выходные вместе с депутатами дагестанского парламента он осматривал ряд объектов в республике. По его словам, многие из них имеют степень готовности 90 и более процентов, соответственно, уже в ближайшее время эти объекты будут введены в эксплуатацию, что даст иную картину и в части освоения средств.

Обращаясь к ответственным ведомствам – Минстрою Дагестана, Управлению Правительства по переселению лакского населения Новолакского района на новое место жительства и другим, премьер-министр поручил активизировать работу по полному завершению объектов. «Завершайте, актируйте объекты, без этого вы не сможете перечислить специалистам положенные средства», - обратился он, подчеркнув, что средства, по сути, уже освоены, надо просто все задокументировать.

По его словам, аналогичная картина и по линии Минобрнауки и Минздрава Дагестана: объекты практически построены, оборудование закупается, соответственно, средства на эти цели выделяются. Здунов выразил уверенность, что в ближайшее время ситуация по освоению средств будет в корне иной, вместе с тем, он призвал членов кабмина активизировать свою деятельность по некоторым позициям.