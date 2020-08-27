Итоги социально-экономического развития Дагестана за первое полугодие 2020 года обсудили сегодня, 26 августа, в рамках прошедшего заседания регионального Правительства.

Выступая с основным докладом, министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов констатировал, что принятые организационные меры и меры поддержки субъектов МСП позволили минимизировать влияние введенных ограничений на развитие экономики в первом полугодии.

Динамика основных макроэкономических показателей за этот период показывает по объективным причинам, связанным с пандемией, снижение темпов. Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности составил 94,5% к соответствующему периоду прошлого года, по РФ – 95,9%.

Весь период пандемии системообразующие организации в сельском хозяйстве, промышленности не прекращали деятельность, и это дало свои результаты.

По словам министра, объем промышленного производства за первое полугодие текущего года вырос на 8,3% за счет обеспечения роста объемов производства гражданской продукции на 13,4% и увеличения объема гособоронзаказа в 1,8 раза (в целом на 2020 год).

Объем производства сельскохозяйственной продукции за первое полугодие составил 100,6% (по РФ – 103,0%).

Однако наблюдается снижение темпов по объёму работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» - на 19,5%, вводу жилых домов - на 33,0%, обороту розничной торговли - на 14,4%, объему платных услуг населению - на 17,3%.

Признавая объективное снижение показателей по товаро-, пассажиро- и грузообороту, Артём Здунов поинтересовался у министра прогнозами на второе полугодие.

«Меры, которые мы принимаем по работе рынков и торговых центров, оптимизации деятельности оптово-розничной сети, пищевой промышленности, предоставления услуг, позволят нам выровнять показатель? К этому есть все предпосылки: сейчас все ограничения сняты, средства федерального бюджета поступили», - подчеркнул премьер.

Гаджи Султанов отметил, что предприятия торговли, осуществляющие реализацию непродовольственных товаров, на долю которых приходится 40% в общем объеме товарооборота, в период ограничительных мер не могли осуществлять свою деятельность. Поэтому наблюдается замедление темпов показателей на потребительском рынке. В то же время общий эквайринговый оборот возрос в 1,6 раза, а интернет эквайринг – в 5,5 раз, что свидетельствует об увеличении онлайн-торговли.

Останавливаясь, в частности, на строительной отрасли, Гаджи Султанов предположил, что ситуация здесь должна кардинально измениться во втором полугодии с учетом того, что в бюджете предусмотрено на строительство 370 объектов социально-инженерной инфраструктуры порядка 28 млрд руб.

Касаясь снижения показателей по вводу жилья, министр назвал 14 муниципалитетов, где наблюдается эта тенденция. Среди них города Махачкала, Каспийск, Буйнакск, Кизилюрт, Кизляр, Хасавюрт, Южно-Сухокумск, Избербаш а также ряд муниципальных районов. При этом была отмечена необходимость не только достижения установленных показателей муниципалитетами, но и полноценного представления объективных данных о введенном жилье.

В части пассажирооборота были приведены данные Махачкалинского аэропорта – сегодня он вышел на 100% загрузку, тогда как в период пандемии наблюдалось двукратное снижение авиаперевозок. Другая транспортная составляющая – Махачкалинский морской торговый порт – обеспечила рост перевалки грузов на 15%.

Комментируя цифры, связанные с ростом числа официальных безработных, Артём Здунов дал ряд поручений: «Мы понимаем, что все эти люди где-то, возможно, работают, но они встали на учет в качестве безработных, имея законное право на получение выплат. Думаю, не от самой хорошей жизни они это делают, потому что среднедушевой доход не самый высокий в Дагестане, пока. Мы приняли решение о том, что свыше 34 тысяч рабочих мест до конца года должны создать – это реальный шаг по обеспечению показателей, связанных с трудоустройством. При этом необходимо мониторить рынок труда».

Продолжая, он отметил: «Большая часть рабочих мест, которые мы планируем создать, сосредоточена в строительном комплексе. Только по нацпроектам, которые мы реализуем со строительным управлением Минобороны, предусмотрено строительство свыше 70 объектов. Поэтому надо неукоснительно обеспечить исполнение этих программ, привлекая дагестанских строителей и обучая желающих работать, чтобы в срок все реализовать. Контракты заключены, стройка идет, надо обеспечить достаточное количество там рабочих мест».

Темы промышленной кооперации и заполнения инвестиционных ниш также коснулись в рамках заседания.

«Инвестиционные ниши для нас – это то, что мы сейчас активно в республику завозим на протяжении многих лет, у нас устойчивый спрос, но мы это пока не производим. Это и есть основное направление, куда мы производственные мощности нашего бизнеса должны нацеливать, оказывая поддержку в форме субсидий, лизингов и так далее», - напомнил Здунов коллегам.

По данным министра промышленности и торговли РД Батыра Эмеева, планами на текущий год было предусмотрено создание 623 дополнительных рабочих мест. Министерство пересмотрело эти цифры и увеличило их до 2000. По итогам первого полугодия план по созданию рабочих мест выполнен.

Ведется работа по развитию взаимовыгодной кооперации, как на региональном уровне в части взаимодействия с государственными заказчиками и подрядными организациями, так и на федеральном с крупными государственными корпорациями.

В результате проведенной работы c федеральными структурами удалось дополнительно получить гособоронзаказ на 2020 год по ведущим оборонным предприятиям на сумму 4,9 млрд руб., речь идет о Концерне КЭМЗ и заводе «Дагдизель».

В рамках развития внутриреспубликанской промышленной кооперации Министерством с генеральными подрядчиками Дагестана проработан вопрос по привлечению продукции, производимой промышленными предприятиями республики, при выполнении госзаказа и прочих контрактов на поставку строительных материалов, твердого и мягкого инвентаря, лифтов, медицинских кроватей и средств индивидуальной защиты. По итогам первого полугодия сумма от участия в строительстве социальных объектов составила более 800 млн руб.

В целях обеспечения мер по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории республики были локализованы производства медицинских масок, защитных костюмов, комбинезонов, средств дезинфекции. На сегодняшний день дагестанское производство готово полностью обеспечить внутренние потребности в данного вида продукции.

«В части строительной кооперации по возведению социальных объектов проблем с муниципалитетами нет, - заверил Батыр Эмеев. – Главное строительное управление полностью взаимодействует и с Министерством, и с муниципалитетами. Вся продукция, которая производится в регионе, максимально участвует в строительстве объектов. По привозной продукции, такой, например, как сухие смеси, керамическая плитка, у нас уже локализовано производство. На сегодняшний день АО «Керамогранит Дагестан» выпускает около 3.5 тыс.кв.м в сутки керамической плитки. На строящиеся объекты идет и штукатурка «Матис», - рассказал министр.

В целях поддержки предприятий в период распространения коронавирусной инфекции Фондом развития промышленности профинансирован ряд проектов, в том числе по производству средств индивидуальной защиты, а также дизель генераторов.

В связи с поданными заявками на рассмотрение софинансирования инвестиционных проектов одобрена докапитализация Фонда в сумме 124 млн руб., что является положительной тенденцией развития гос. поддержки производства республики.

«Все это позволяет спрогнозировать положительную динамику развития промышленности республики, сохранения рабочих мест на действующих предприятиях и создания новых», - считает министр промышленности и торговли РД.

«Если промышленность показывает рост даже в условиях пандемии, то с торговлей придется держать вопрос на контроле, чтобы не получилось так, что она отстает. Я считаю, что очень быстро была развернута работа в части производства мединвентаря, техники. Надо использовать потенциал республики и по другим позициям», - обратился к Минпрому глава кабинета министров. Премьер-министр поручил также проработать производственную программу на следующий год по выпуску Концерном КЭМЗ мостов.

«Если в этом году мы можем заменить 15 мостов, изготовив их на предприятии, то у нас еще требуется к замене 36. Речь идет о небольших мостах до 35 метров, которые, однако, могут значительно увеличить качество жизни в горах», - сказал он.

По итогам обсуждения органам исполнительной власти республики было поручено принять необходимые меры по улучшению ситуации в курируемых отраслях до конца 2020 года и обеспечению положительной динамики показателей в 2021 году. В частности, речь идет о создании новых рабочих мест, увеличении гособоронзаказа для предприятий республики в 2021 году, развитии внутриреспубликанской кооперации промышленных предприятий по производству продукции для отраслей экономики республики.