В школах и детсадах Махачкалы перед 1 сентября проводят генеральную уборку и дезинфекцию

В преддверии нового учебного года в столице республики по поручению главы г. Махачкалы Салмана Дадаева в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции проводят дезинфекцию территорий и помещений школ и детских садов.

Соблюдение санитарных требований образовательными учреждениями города проверил начальник столичного Управления образования Вадим Дибияев. Он убедился, что проводится усиленная санобработка всех помещений с применением дезинфицирующих средств. Особое внимание уделяется дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей.

В детсадовских группах, учебных кабинетах, актовых и спортивных залах регулярно обеззараживается воздух. Для этих целей применяются бактерицидные установки: кварцевые лампы, аппараты «Дезар», дозаторы с антисептиком для обработки рук. Ежедневно будет проводиться утренний фильтр детей с измерением температуры тела бесконтактным термометром, а взрослым будут предоставляться одноразовые маски. Повсеместно на территориях и в помещениях учреждений образования установлены разметки и предупреждения о социальном дистанционировании.

Как уже отмечалось, формат обучения в школах Махачкалы останется традиционным – очным. При этом будут пересмотрены формы организации кабинетной системы обучения: занятия в течение дня у каждого класса будут проводиться в одном кабинете, за исключением уроков, требующих специального оборудования. В детских садах будет установлен новый график приема детей для того, чтобы избежать одновременного скопления людей на территории дошкольного учреждения.

Обращаясь к родителям махачкалинских школьников и дошколят, Вадим Дибияев рекомендует взрослым тщательно следить за состоянием и самочувствием детей, и при выявлении малейших признаков простуды, гриппа и других ОРВИ не отправлять ребенка в детский сад или школу, чтобы избежать возможного заражения других участников образовательного процесса.