Владимир Васильев встретился с женской сборной командой Дагестана по пляжному регби

Тепло приветствуя членов сборной команды, руководитель региона в первую очередь поздравил их с одержанной победой. Он подчеркнул, что Председатель Высшего совета Федерации регби России, руководитель ФАС высоко оценил эту победу. «Это первая такая победа. В этой непростой ситуации с пандемией приятно, когда мы видим, что можно добиваться коллективных побед там, где мы еще не побеждали. Спасибо вам и вашим тренерам за этот пример, он очень дорого стоит сейчас для всех, и показывает, что можно и нужно побеждать, нельзя сдаваться. За то, что у нас сегодня физическая культура и спорт развиты, огромное спасибо тем, кто делал это ранее, и продолжает эту работу сегодня. Я думаю, что такие победители, как вы и дальше будут определять не только личные результаты, но и развитие нашего спорта, процветание его в нашей республике», - сказал Владимир Васильев. Руководитель региона отметил также, что весь мир знает имена великих спортсменов республики: Али Алиева, Загалава Абдулбекова, Бувайсара Сайтиева, Мавлета Батырова, Хабиба Нурмагомедова и многих других. В то же время, по словам Главы РД, дагестанские спортсмены показывают победы и достижения не только в единоборствах: «Мы гордимся трехкратным олимпийским чемпионом по фехтованию Владимиром Назлымовым, двукратной олимпийской чемпионкой по прыжкам с шестом Еленой Исинбаевой. Приятно отметить, что развиваются и игровые виды спорта такие как футбол, волейбол, теннис и регби. И сегодня благодаря вашей победе мы гордимся вами и нашей шестикратной чемпионкой Европы по регби Байзат Хамидовой. Она неоднократно входила в состав символических сборных команд мира. По итогам прошлого года Байзат Хамидова и Тагир Гаджиев признаны лучшими игроками России». «Сегодня мы чествуем Вас – женскую сборную команду Дагестана, которая впервые в истории выиграла столь престижный и значимый Кубок России по пляжному регби, в котором принимали участие восемь сильнейших команд регионов нашей страны. Мне известно, что в финале, играя в меньшинстве, и, к тому же, проигрывая, вы сумели проявить волевые качества дагестанок, переломить ход игры и победить. Хороший пример для всех нас, и не только для ваших близких и родственников, но и для всех дагестанцев», - подчеркнул руководитель республики. Кроме того, Владимир Васильев указал, что регби – это молодой для Дагестана вид спорта, который завоевывает симпатию в республике и в стране, включен в перечень базовых видов спорта. Глава РД также поздравил тренера сборной Магомеда Гаджимагомедова, который привел команду к золотому успеху и пожелал новых побед команде: «Здоровья, не останавливаться на достигнутом, продолжать совершенствовать свое мастерство, и очень хочется, чтобы гимн Российской Федерации не раз звучал в Вашу честь и на победах в международных соревнованиях тоже». В ответном слове президент Федерации регби РД, тренер сборной команды по регби Магомед Гаджимагомедов выразил благодарность руководству республики за поддержку и развитие в республике физической культуры и спорта, и регби в частности. Именно благодаря такой всесторонней поддержке в первую очередь и был достигнут успех команды на соревнованиях. Он также адресовал слова благодарности за поддержку руководителю ФАС России, председателю высшего совета Федерации регби России Игорю Артемьеву. «Нам очень приятно сегодня находиться здесь, и принимать внимание на таком высоком уровне», - заключил Магомед Гаджимагомедов, добавив при этом, что команда нацелена на достижение все новых и новых побед. Капитан сборной Забия Меджидова дополнила от лица всей команды благодарность руководству за создание необходимых условий для тренировок и выездов на соревнования. Руководитель профильного министерства Магомед Магомедов сообщил, что регби в республике развивается динамично: «Наши желания, задумки с помощью руководства республики, Правительства воплощаются в жизнь». Работа увеличению бюджета для обеспечения в том числе условий для учебы и спорта будет проводиться и дальше, заверил Владимир Васильев. Руководитель региона также напомнил о том, что стадион «Труд» в Каспийске станет народным, и он может стать базой для них. Далее состоялась церемония вручения государственных наград РД. «У нас стало традицией вручение наград в этом зале, в нем два знамени: Дагестана и России, это история и будущее. И вы в эту историю уже вписали свои строки и победы», - подчеркнул Глава республики. За заслуги в развитии физической культуры и спорта и подготовку победителей Кубка России по пляжному регби 2020 в г. Москве награждены медалями «За заслуги в области физической культуры и спорта Республики Дагестан» старший тренер по регби Спортивной школы по игровым видам спорта г. Махачкала Магомед Гаджимагомедов и тренер по регби этой же школы Курамагомед Муртазалиев. А молодых спортсменок за вклад в развитие физкультуры и спорта РД и высокие спортивные результаты Владимир Васильев отметил благодарностью Главы РД. В мероприятии приняли участие Председатель Правительства РД Артём Здунов, Первый вице-премьер Анатолий Карибов, министр по физической культуре и спорту РД Магомед Магомедов, а также президент Федерации регби Республики Дагестан, тренер сборной команды по регби Магомед Гаджимагомедов.