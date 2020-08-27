ЗАМАНА - Правительством Дагестана будет оказана вся необходимая помощь пострадавшим в аварии в Калмыкии

Правительством Дагестана будет оказана вся необходимая помощь пострадавшим в аварии в Калмыкии

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27 августа, 2020. Четверг 09:32
Правительством Дагестана будет оказана вся необходимая помощь пострадавшим в аварии в Калмыкии

Сегодня, 26 августа, в ходе заседания Правительства Дагестана премьер-министр региона Артём Здунов дал поручение Министерству здравоохранения и Министерству труда и социальной защиты населения республики проработать вопрос оказания необходимой помощи пострадавшим в аварии, произошедшей минувшей ночью в Калмыкии, в том числе задействовав резервный фонд.

Правительством Дагестана будет оказана вся необходимая помощь пострадавшим в аварии в Калмыкии
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Напомним, на территории соседней республики столкнулись «КаМАЗ» и пассажирский автобус «Неоплан», следовавший из Махачкалы в Москву. Инцидент произошёл на 38-м километре автодороги Комсомольский-Артезиан. В столкновении погибли три жителя Дагестана: один мужчина и две женщины. Пять человек госпитализированы с травмами, один из которых в тяжелом состоянии. В автобусе находился 41 человек. В связи с трагическим случаем премьер-министр региона также поднял вопрос, касающийся работы станций технического обслуживания и напомнил коллегам о необходимости скорейшего расширения их сети: в Дагестане таких станций, по оценкам специалистов, должно быть не менее 90, тогда как в настоящее время в наличии 44. «При этом надо навести порядок с тарифообразованием. Сеть должна быть разветвленной – это автобусы междугороднего, межрайонного и внутригородского сообщения. Все они должны вовремя проходить осмотр. И так как этот вопрос связан с бизнесом, прошу Агентство по предпринимательству и инвестициям рассмотреть лизинговую форму поддержки для данной категории, чтобы мы могли в короткие сроки развернуть эти станции и обеспечить в том числе создание новых рабочих мест там. К этой работе прошу приступить сегодня же и до 1 сентября доложить о местах размещения этих станций. Решение вопроса - это, прежде всего, техническая готовность транспортных средств и соответственно наша безопасность на дорогах», - подчеркнул Здунов.

 

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