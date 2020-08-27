Несколько социальных программ реализуют в Дагестане в рамках партпроекта «Здоровое будущее»

В рамках партийного проекта «Здоровое будущее» в Дагестане реализуется несколько социальных программ в системе здравоохранения. Об этом сообщила координатор партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее», депутат дагестанского парламента Зумруд Бучаева.

По ее словам, эти программы призваны повысить гражданственность медицинского сообщества и ликвидировать кадровый дефицит на селе. «Проект, предлагающий дополнительные меры социальной поддержки медработников в сельской местности – “Кадры в село”, предполагает сельскую ипотеку, выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, первоочередное устройство детей в ДОУ и общеобразовательную школу, субсидирование на строительство жилого дома», – пояснила парламентарий.

В профессиональной деятельности и в быту, говорит Бучаева, у медицинских работников часто возникают вопросы, которые необходимо решать. Программа «Депутаты на площадке Профсоюза» предполагает встречи парламентариев различного уровня с медицинскими коллективами на рабочих местах, во время которых медицинские работники озвучивают проблемы, волнующие их.

Координатор проекта также отметила, что в опасный период распространения коронавирусной инфекции проектом «Здоровое будущее» совместно с Дагестанской республиканской организацией профсоюза работников здравоохранения РФ была реализована программа «Помощь рядом», благодаря которой 4310 медработников получили адресную продуктовую помощь, а в 28 медучреждений были переданы средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства.

Особое внимание, по словам парламентария, уделяется медицинским работникам, которые долгие годы стояли на страже здоровья дагестанцев. «Ветераны медицинской службы системы здравоохранения республики охвачены вниманием в рамках программы “Забота”», – заверила Бучаева.

По мнению координатора партийного проекта «Здоровое будущее», председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова, внутри партпроекта заложено несколько приоритетов – от бюджета, который выделяется на медицину, до развития первичной медико-санитарной помощи, лечения онкологических заболеваний, совершенствования школьной медицины, системы лекарственного обеспечения.

Он сообщил, что в рамках партпроекта ведется мониторинг в регионах в части состояния учреждений здравоохранения, создана партийная горячая линия по проблемам и вопросам в сфере медицины. «Кроме того, мы помним последнее решение президента о том, что часть налога на доходы граждан свыше 5 млн рублей будет направляться на лечение орфанных заболеваний. Этими вопросами мы также занимались», – добавил Морозов.

Помимо этого, в рамках проекта проверялось, доходят ли до врачей выплаты, положенные им за работу в «красной зоне» во время пандемии. «В результате справедливость в каждом конкретном случае восстановили и освободили выплаты от НДФЛ», – заметил он. Координатор проекта сообщил, что в настоящее время разрабатывается федеральный стандарт безопасности работы медиков.