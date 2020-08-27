В ДГИ обсудили профилактику экстремизма и радикализма среди молодежи

Как сообщили информагентству в пресс-службе учебного заведения, в мероприятии приняли участие руководители религиозных организаций республики, представители государственных и правоохранительных структур. В рамках встречи участники говорили о необходимости внедрения активной работы с молодым поколением по вопросам предупреждения негативного влияния радикализма и экстремизма. Так, и.о. ректора ДГИ Магомед Гаджидадаев рассказал о деятельности института по профилактике вовлечения молодежи в экстремистскую среду. В свою очередь Иеромонах Иоанн напомнил присутствующим о том, что именно религиозное воспитание и образование является основой мира и стабильности. В завершение мероприятия участники обсудили реализацию государственной нацполитики и профилактику конфликтов в этноконфессиональной сфере.