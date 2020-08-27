Глава Дагестана провёл экстренное совещание по снижению смертности на дорогах

Под руководством Главы Дагестана Владимира Васильева, сегодня, 26 августа, прошло внеплановое совещание, посвящённое вопросу соблюдения правил дорожного движения и снижению смертности на дорогах. Обсуждение этого вопроса было связано с трагедией, произошедшей минувшей ночью в Калмыкии, где столкнулись "КамАЗ" и пассажирский автобус "Неоплан", следовавший из Махачкалы в Москву.

Во время аварии погибло трое и ранено 5 человек. Перед началом совещания Глава Дагестана выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате автоаварии. Участники совещания почтили память погибших минутой молчания.

Глава Дагестана отметил, что эта трагедия ещё раз заставляет задуматься как хрупка грань между жизнью и смертью.

"На каждом из нас огромная ответственность за здоровье и безопасность наших граждан. Развивается страна, республика и естественно будет больше перемещений, в том числе на дорогах. Вчерашняя безопасность нас никак не удовлетворяет. Мы сейчас вышли на реальное, эффективное, современное решение проблемы - фото и видеофиксация нарушений. Промедление недопустимо", - подчеркнул Владимир Васильев.

Владимир Васильев также подчеркнул, что ещё одним поводом для срочного совещания стало 1 сентября: "Скоро дети пойдут в школу, это наше самое дорогое, соответственно пойдёт динамика, и мы должны ещё раз посмотреть всё, что мы можем сделать для их защиты на дорогах. Мы ещё на полную мощность не запустили систему фото и видеофиксации, но понимаем какие она содержит в себе резервы».

Далее выступил замминистра МВД Дагестана Дмитрий Гутыря. По его словам, для предупреждения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов УГИБДД МВД по РД в текущем году проведено 9 оперативно-профилактических мероприятий "Надзор" в ходе которых пресечено 1526 административных правонарушений. «Если в целом говорить о дорожной ситуации, то по состоянию на 26 августа этого года на дорогах республики совершено 898 дорожно-транспортных происшествия, где были погибшие или пострадавшие. В этих ДТП скончалось 189 человек и ранено - 1210. Детей (до 18 лет) в этих авариях погибло 16, а ранено - 163", - привел печальную статистику начальник полиции МВД по РД.

О проделанной работе коротко доложил зам.начальника МТУ Ространснадзора по СКФО Муртазалиев Муртазали. "Совместно с ГИБДД республики мы в этом году проводили 17 рейдовых мероприятий по пресечению правонарушений автобусами совершающими межсубъектные перевозки. Было проверено 646 автобусов, составлено 211 административных материалов. Работа в этом направлении будет усилена. В целом, количество ДТП с участием автобусов осуществляющих перевозку между субъектами, в этом году снизилось на 200-250% по сравнению с прошлым годом», - констатировал он.

Выразив признательность за положительную динамику, руководитель региона акцентировал внимание на то, что в республике сегодня вместо 90 только 44 станций технического осмотра автобусов. В этой связи Глава РД поручил в ближайшее время проработать вопросы создания либо филиалов, либо непосредственно стации технического осмотра, которые позволят проверить все автобусы, требующие этого до конца этого года.