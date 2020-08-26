Потомки освободителей мира от фашизма: «Зная прошлое, мы обеспечиваем себе будущее»

Современные реалии таковы, что нередко «хотели бы знать, да не позволяют». В мире всё меньше становится образованных людей, воспитанных на достоверной истории, а не ее искаженным по тем или иным причинам вариантам. Уходит в силу возраста старшее поколение, свидетелей знаковых исторических событий XX века, а значит усиливается работа неких деструктивных сил по иной подаче исторических фактов.

Если в нашей стране, воспрянувшей от зомбирования Западом с началом горбачевской перестройки, к истории снова стали учиться относиться бережно и трепетно, то в мире давно наблюдается переписывание истории или откровенное умалчивание многих эпохальных исторических фактов.

Иностранное словечко «имидж», увы, главенствует в политической жизни многих государств с претензией на мировое господство. Чтобы выглядеть идеальным, самым справедливым, демократически развитым, авторитетным, уважаемым, к примеру, те же Штаты приложили немало усилий в дезинформации по многим направлениям.

Ловко справляясь с рычагами давления различного толка на ту или иную страну, США несут свою культуру в массы, свою подкорректированную под них историю и беззастенчиво финансируют «нарочитую забывчивость» подконтрольных (прогнувшихся под них) государств. В общем, безнаказанно жонглируют историей.

Самой колкой темой для Штатов и их приспешников является тема Второй мировой войны. Но заигрывание с фашистами, засекреченные попытки империалистических держав гитлеровскими руками разделаться с коммунистическими странами, впоследствии тайные договоренности с нацистскими «вельможами, военными “шишками” и научным бомондом» в обмен на их услуги, работу, научные труды и тп, не выносятся на обозрение и по прошествии уймы лет. С середины XX века в той же Америке, а далее по Европе, Азии и др. континентам, учебники, средства массовой информации, выступления политиков, общественников и тп посвящены героической победе Штатов и их союзников над гитлеровской Германией. Приписывание чужих заслуг – излюбленное занятие и по сей день закордонных бессовестных власть имущих. Переиначивание исторических фактов, замыливание исторической лупы приводит к тому, что «хранители истории» оказываются лжецами.

В мире любителей гамбургеров, ножек Буша и юмора ниже пояса «пипл хавает» то, что ему "впаривают" со страниц газет, глянца, ТВ и инет-сайтов, подотчетных американской доктрине. Если сказано, что СССР и гитлеровская Германия были в сговоре ради захвата земель Польши, что это Сталин распорядился сбросить на японские Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы, а победоносный Украинский фронт во Вторую мировую войну был украинским, потому что там воевали украинцы, – то это «правда наиправдивейшая»!

Представьте, в навороченном военном музее в Новом Орлеане (США), кроме как о воспевании героизма американцев, о составе других армий во Второй мировой войне нет информации. Советский Союз поначалу вообще нигде не упоминают (можно найти только сухие факты: дату, когда Германия напала на СССР). Не найти там и стенд про «германо-американский союз» (как известно из неподдельной истории, уже после начала Второй мировой фашисты со свастикой маршировали по Нью-Йорку). Если в специализированном военном музее «борцы за справедливость во всем мире» американцы так однобоки, подчас лживы, коварны, то представьте всё это в государственном масштабе. (Намеренно раздувают образ Америки до супермена, хотя на деле похожи на завравшегося хвастуна, который так порочен в своем недостатке, что даже все его хорошие поступки меркнут на фоне проступков).

Платить им той же монетой – это опуститься до их примитивно-бахвального уровня. У нас другая миссия: мы, Россия, потомки СССР, понесшего во время Второй мировой войны самые многочисленные потери и силой русского оружия, самопожертвования, любви к Родине, стойкости, небывалой храбрости и мужественности на фронтах сражений, титанического труда в тылу победившие агрессора и освободившего Европу и весь мир от фашизма, – хранители времени, хранители истории.

Мы сами наверстываем упущенное после распада Союза патриотическое воспитание младшего поколения, западные идеологи ну очень сильно пытались стереть из нашей памяти святое. Хорошо, что путинская Россия смогла выйти из этого коматозного состояния.

Впереди еще много работы: сначала надо научить бережно относиться к истории всех своих соотечественников, а потом пытаться образумить мир. Потому что искаженное кем-то прошлое обязательно аукнется человечеству в будущем. Собственно говоря, мы уже видим, как фашизм возрождается и подчас прячется под другими масками.

2020-ый год Президентом Путиным объявлен Годом памяти и славы, 75 лет уже прошло со дня Победы над гитлеровской Германией, но никто не забыт и ничто не забыто.

Ключевое мероприятие Года памяти и славы – всероссийский проект «Без срока давности» – имеет цель сохранить историческую память о событиях и участниках Великой Отечественной войны. Архивные документы, полевые работы, просветительские акции и научные конференции – всё правдиво рассказывает о трагедии мирного населения СССР – жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны.

У нацизма ведь не было обратной, «светлой» стороны: мирные жители оккупированных территорий подвергались массовому геноциду со стороны захватчиков. И согласно идеологии национал-социализма жители нашей страны, как и других захваченных нацистами государств, были обречены на уничтожение. Только вдумайтесь в эту чудовищную цифру: в результате карательных операций и иных действий на оккупированной территории СССР было уничтожено 11,5 млн человек, вина которых состояла только в том, что они были советскими гражданами и жили на землях, подлежавших по плану «ОСТ» «беспощадной германизации»! Забывать мучеников, героев тех лет мы не должны! Не имеем морального права!

В рамках проекта «Без срока давности» проводятся поисковые и разведывательные работы в местах массовых захоронений мирных жителей, идет выявление и рассекречивание новых архивных документов, готовятся к изданию сборники документов о военных преступлениях нацистов и их пособников по оккупированным регионам.

27 августа в Симферополе, в Зале заседаний Совета министров Республики Крым, пройдет круглый стол “Без срока давности – живая память поколений” и так же внесет свою лепту в сохранении в восстановлении правды о геноциде народов СССР и совершенных нацистами преступлениях. Общественная дискуссия поспособствует распространению среди молодых россиян достоверной исторической информации о преступлениях нацистов и коллаборационистов на оккупированных территориях. Сам Крым долгое время находился в оккупации. Советский райский уголок, здравница и житница была мечтой Гитлера. Фюрер имел планы захватить Крым за короткий срок и переименовать его в Готенланд (верные историки рассказывали Гитлеру о существовании на полуострове гипотетического древнеготского государства). Так что, Севастополь фюрер решил назвать в честь готского короля Теодорихгафеном, а Симферополь стал бы Готсбургом.

Однако Красная армия и крымчане насмерть боролись за Крым. Крымская наступательная операция, задачей которой было освобождение Крыма от вермахта, началась 8 апреля 1944 г. и закончилась 35 дней спустя: 12 мая 4-й Украинский фронт и Отдельная Приморская армия полностью разгромили немецкую 17-ю армию. Германский фюрер называл Крым «вторым Сталинградом» – эту землю немцы так же бесславно и спешно покинули.

Множество компаний и предприятий Запада вкладывали колоссальные средства в гитлеровский проект, намереваясь добиться полного разгрома на Востоке. Все эти безумные планы были разрушены советским народом, оказавшим мощное сопротивление захватчикам, завоевавшим мир для себя и спасшим Европу от порочного позора нацизма, который предполагал утрату человеческого облика теми, кто его исповедует. Память об этом надо сохранять.

Круглый стол, что пройдет в Симферополе, имеет своей главной целью узнать о судьбе каждого, кто сражался за Родину, и выявить преступников-нацистов.

Как заявила заместитель председателя Совета министров Республики Крым, министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская, Правительством Республики Крым будет оказано всестороннее содействие по установлению всех преступлений нацизма и восстановлению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны на территории республики.

Что мы наблюдаем в мире и даже на постсоветском пространстве, где западные идеологи петствуют русофобию и выписывают СССР как непомерное зло, хотя советские годы до сих пор у многих из нас вызывают приятную ностальгию? Набирает обороты кампания по фальсификации истории, дискредитации роли и значения СССР в разгроме фашистской Германии и спасении мира от нацизма, умалчивании информации о жертвах среди мирного советского населения, оправдании фашистов и коллаборационистов. Сохранение исторической памяти, противостояние попыткам навязать нам искаженное прочтение событий 75-летней давности является ключевой задачей научного и образовательного сообщества России.

Изучение истории Великой Отечественной войны, подвига наших предков и геноцида со стороны нацистов в отношении советского народа в школьном курсе истории должно быть пересмотрено и расширено. Вот почему особое место в процессе восстановления исторической справедливости имеет анализ фашистских преступлений против советского народа, преступлений, не имеющих срока давности.

Круглый стол «Без срока давности – живая память поколений» организован в рамках международного общественного проекта «Без срока давности: трагедия мирного населения в годы Великой Отечественной войны». В онлайн-формате в мероприятии примет участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Минпросвещения России уделяет особое внимание сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Школьники из разных регионов страны, их родители и педагоги получили возможность присоединиться более чем к 20 масштабным проектам.

Если человек, – пусть и маленький, школьного возраста, – что говорится, в теме, значит план по дезинформации молодого поколения россиян у кого-то за рубежом с треском провалился. А ухо востро держать приходится.

В последние годы активизировалась кампания по фальсификации истории, дискредитации роли и значения СССР в разгроме фашистской Германии и спасении мира от нацизма, умалчивании информации о жертвах среди мирного советского населения, оправдании фашистов и коллаборационистов. Сохранение исторической памяти, противостояние попыткам навязать нам искаженное прочтение событий 75-летней давности является ключевой задачей научного и образовательного сообщества России.

Изучение истории Великой Отечественной войны, подвига наших предков и геноцида со стороны нацистов в отношении советского народа в школьном курсе истории должно быть пересмотрено и расширено. Вот почему особое место в процессе восстановления исторической справедливости имеет анализ фашистских преступлений против советского народа, преступлений, не имеющих срока давности.

Обсуждение современных подходов к образовательной деятельности, связанной с патриотическим воспитанием молодежи побудило высокопоставленных чиновников, уважаемых людей науки и общественников выступить в рамках выше указанного мероприятия в Крыму.

Ожидаются выступления зам. министра Дениса Грибова, сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта, ответственного секретаря общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Елены Цунаевой, ректора Московского педагогического государственного университета, президента Ассоциации развития педагогических университетов и институтов Алексея Лубкова, министра образования, науки и молодежи Республики Крым Валентины Лаврик.

Организаторами являются Ассоциация развития педагогических университетов и институтов (АРПУИ), Московский педагогический государственный университет при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Информация о конкурсах и акциях, инициированных Министерством, собрана на сайте в специальном разделе «Год памяти и славы».