Владимир Васильев выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате автоаварии

Инцидент произошёл на 38-м километре автодороги Комсомольский—Артезиан. В столкновении погибли три жителя Дагестана: один мужчина и две женщины. Пять человек госпитализированы с травмами. В автобусе находилось 41 человек. Перед началом совещания его участники почтили память погибших Минутой молчания. Министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что 4 пострадавших обследованы амбулаторно, а пятый находится в тяжёлом состоянии. Глава Дагестана поручил Министру здравоохранения РД незамедлительно оказать всю необходимую помощь пострадавшим и оперативно обеспечить транспортировку пострадавших в ДТП в Республиканский травматологический центр. «Мы должны оперативно реагировать на каждый подобный трагичный несчастный случай, люди не должны оставаться один на один со своими проблемой и горем, они должны знать куда обратиться», — подчеркнул Владимир Васильев.