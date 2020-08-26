ЗАМАНА - Владимир Васильев выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате автоаварии

Владимир Васильев выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате автоаварии

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26 августа, 2020. Среда 16:31
Владимир Васильев выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате автоаварии

Глава Дагестана Владимир Васильев, сегодня, 26 августа провёл экстренное совещание в связи с аварией, произошедшей минувшей ночью, в Калмыкии, где столкнулись «КаМАЗ» и пассажирский автобус «Неоплан», следовавший из Махачкалы в Москву.

Владимир Васильев выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате автоаварии
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Инцидент произошёл на 38-м километре автодороги Комсомольский—Артезиан. В столкновении погибли три жителя Дагестана: один мужчина и две женщины. Пять человек госпитализированы с травмами. В автобусе находилось 41 человек. Перед началом совещания его участники почтили память погибших Минутой молчания. Министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что 4 пострадавших обследованы амбулаторно, а пятый находится в тяжёлом состоянии. Глава Дагестана поручил Министру здравоохранения РД незамедлительно оказать всю необходимую помощь пострадавшим и оперативно обеспечить транспортировку пострадавших в ДТП в Республиканский травматологический центр. «Мы должны оперативно реагировать на каждый подобный трагичный несчастный случай, люди не должны оставаться один на один со своими проблемой и горем, они должны знать куда обратиться», — подчеркнул Владимир Васильев.

 

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