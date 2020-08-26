Трое жителей Дагестана погибли в результате ДТП с автобусом в Калмыкии

Трое жителей Дагестана погибли и пятеро госпитализированы в результате столкновения автобуса с грузовиком в Калмыкии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Калмыкии.

«В ночь на среду в 01:45 на 38-м километре автодороги “Яшкуль – Комсомольский – Артезиан” произошло столкновение пассажирского автобуса “Неоплан”, следовавшего по маршруту “Дагестан – Москва”, с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем “КАМАЗ”», – сообщает источник.

По его данным, в результате ДТП от полученных травм скончались трое пассажиров автобуса – жители Дагестана – один мужчина и две женщины. Пятеро человек госпитализированы в больницу.

«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции, а также работники экстренных служб. Устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», – отметил источник.

По факту ДТП следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ.