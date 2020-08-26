Ежегодная образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» пройдет во всех регионах России 7 октября

Вольное экономическое общество России (ВЭО России) сообщает о проведении в единый день, 7 октября 2020 года, во всех субъектах Российской Федерации общероссийской ежегодной образовательной акции «Всероссийский экономический диктант», которая входит в программу юбилейных мероприятий, посвященных 255-летию ВЭО России. Диктант проводится онлайн на сайте Всероссийского экономического диктанта в режиме реального времени.

Организатор Диктанта: Вольное экономическое общество России при участии Международного Союза экономистов, администраций субъектов РФ, Финансового университета при Правительстве РФ и других ведущих вузов Российской Федерации, институтов Российской академии наук.

Цель Диктанта: определение и повышение уровня экономической грамотности населения в целом и его отдельных возрастных и профессиональных групп, развитие интеллектуального потенциала молодежи, оценка экономической активности и экономической грамотности населения различных субъектов Российской Федерации.

Вольное экономическое общество России проводит общероссийскую образовательную акцию «Всероссийский экономический диктант» с 2017 года. В 2019 году в акции приняли участие 109 312 человек на 1516 площадках во всех регионах нашей страны и на 11 зарубежных площадках в 4 иностранных государствах.

Ход Диктанта и его результаты широко освещаются ТАСС, «Российской газетой», Общественным телевидением России (ОТР), «Экономической газетой» и другими СМИ.

По результатам проведения Диктанта формируется аналитический отчет, в рамках которого даются оценка результатов проведения Диктанта, а также рекомендации, соответствующие целям и задачам акции.