Организатор Диктанта: Вольное экономическое общество России при участии Международного Союза экономистов, администраций субъектов РФ, Финансового университета при Правительстве РФ и других ведущих вузов Российской Федерации, институтов Российской академии наук.
Цель Диктанта: определение и повышение уровня экономической грамотности населения в целом и его отдельных возрастных и профессиональных групп, развитие интеллектуального потенциала молодежи, оценка экономической активности и экономической грамотности населения различных субъектов Российской Федерации.
Вольное экономическое общество России проводит общероссийскую образовательную акцию «Всероссийский экономический диктант» с 2017 года. В 2019 году в акции приняли участие 109 312 человек на 1516 площадках во всех регионах нашей страны и на 11 зарубежных площадках в 4 иностранных государствах.
Ход Диктанта и его результаты широко освещаются ТАСС, «Российской газетой», Общественным телевидением России (ОТР), «Экономической газетой» и другими СМИ.
По результатам проведения Диктанта формируется аналитический отчет, в рамках которого даются оценка результатов проведения Диктанта, а также рекомендации, соответствующие целям и задачам акции.