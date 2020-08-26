ЗАМАНА - Прием идей на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени» продлен до 10 сентября

Прием идей на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени» продлен до 10 сентября

Автор
26 августа, 2020. Среда 12:16
Прием идей на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени» продлен до 10 сентября

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс объявили о продлении срока приема идей для участия в форуме «Сильные идеи для нового времени» до 10 сентября включительно, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе АСИ.

Прием идей на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени» продлен до 10 сентября
Информация

«Форум сильных идей поддержала вся страна. В содружестве инициативных людей, которое формируется на крауд-платформе, сегодня уже более 55 тыс. человек. Подать идею может абсолютно любой — от предпринимателя до школьника. <…> Вовлеченность участников на сайте растет каждый день, поэтому мы приняли решение продлить прием заявок, обсуждений и доработок идей еще на три недели — до 10 сентября», — сказала глава АСИ Светлана Чупшева, слова которой приводит пресс-служба.

По ее словам, расширяется пул экспертов, «сегодня это несколько сотен специалистов-лидеров индустрий, представители крупного бизнеса, госорганов, некоммерческих организаций, бизнес-аналитики и консультанты-практики по коммерциализации стартапов». «Вокруг идей идет активная дискуссия, иногда проекты трансформируются очень сильно, авторы идей находят на крауд-платформе команды для их реализации», — добавила она.

Сбор идей по перезагрузке экономики, социальной и технологической сфер страны продолжается на крауд-платформе. В числе самых популярных тем — урбанистика, образование, предпринимательство, технологии, инвестиционный климат. Среди заявок — прорывные открытия и оригинальные управленческие методики, инновации и отражения уникальных мировых практик, направленные на улучшение качества жизни и восстановление экономики в период после пандемии коронавируса, уточнили в пресс-службе АСИ.

Авторы 100 лучших идей, прошедших экспертный отбор, смогут презентовать их на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Сочи в октябре. По итогам форума самые перспективные предложения получат поддержку организаторов и партнеров мероприятия. Организационный комитет форума возглавляет первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Генеральный информационный партнер — информационное агентство ТАСС.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top