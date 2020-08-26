Дни экологического просвещения

Общественное экологическое движение «Живая Планета» и медиасовет Первого общественного экологического телевидения продолжают реализацию комплексной медиапрограммы экологического просвещения детей дошкольного и младшего школьного возраста и просветительского проекта «Мои Зелёные сказки». В проекте принимает участие и Республика Дагестан.

27-28 августа 2020 года пройдут Дни экологического просвещения в прямом эфире «1ЭКОТВ.РФ». Специальным гостем студии будет Сергей Михайлович Миронов, известный российский политик, руководитель партии «Справедливая Россия». В центре внимания – острые экологические проблемы, а также вопросы экологического просвещения и воспитания современных детей.

Программа Дней экологического просвещения включает проведение 27 августа 2020 года (11:00 время московское) в online формате на канале «1ЭКОТВ.РФ» Всероссийской конференции «Просветительский проект «Мои зеленые сказки» и новые методы воспитания у детей экологической культуры». На пленарном заседании выступят представители федеральных и региональных профильных министерств, экологи и педагоги-методисты. Состоятся телемосты с участниками проекта из разных российских регионов.

Программой предусмотрено проведение пресс-конференции посвященной роли современных масс-медиа в формировании общественного мнения по отношению к экологической проблематике. Пресс-конференция пройдёт в этот же день в online формате (программа прилагается).

Прямая трансляция «Дни экологического просвещения в прямом эфире «1ЭКОТВ.РФ» на сайте: http://www.terra-viva.ru// или по ссылке: https://youtu.be/GWwBL5GC1p4 на канале «1ЭКОТВ.РФ».