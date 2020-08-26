Владимир Васильев принял участие в совещании по вопросу готовности образовательных организаций к началу 2020/21 учебного года

Во вторник, 25 августа, Глава Республики Дагестан Владимир Васильев принял участие в совещании по вопросу готовности образовательных организаций к началу 2020/21 учебного года. Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой и с участием руководителей субъектов России.

Приветствуя участников встречи, зам.Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова отметила, что в новом учебном году обучение будет проходить в традиционном очном формате. Вместе с тем, она напомнила о необходимости реализовать в полной мере два поручения Президента России, вытекающие из Послания Федеральному Собранию РФ. Речь идет об организации в школах горячего питания, включая малокомплектные, и выплатах за классное руководство учителям. «Все финансовые ресурсы в федеральном бюджете предусмотрены», - констатировала Голикова. На совещании также обсуждались вопросы начала учебного года с учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации. Вице-премьер федерального Правительства призвала коллег максимально подготовиться к 1 сентября: «По сути за счет того, что в сентябре мы столкнемся с большим количеством людей, которые будут одномоментно выходить на учебу и работу в детские сады, образовательные учебные заведения мы увидим, как может развиваться заболевание, с которым мы сталкиваемся сейчас, поскольку начинается эпидемиологический осенне-зимний сезон и получают распространение те инфекции, которые традиционно циркулируют в популяции». «Это возлагает на всех нас серьезную ответственность. Мы должны исходить из того, чтобы обеспечить безопасные и комфортные условия для детей, педагогов и родителей», - сказала вице-премьер. Татьяна Голикова подчеркнула, что в этих условиях возможно проведение традиционных линеек, но с обязательным соблюдением санитарных требований и рекомендаций, которые изложены в письме Минпросвещания России и Роспотребнадзора. В этой связи она настоятельно рекомендовала регионам принять меры по необходимому тестированию преподавательского состава, организации учебных занятий, маршрутизации потоков в школе, проведению информационно-просветительской работы по соблюдению мер защиты от инфекции среди детей и их родителей. О готовности к началу нового учебного года доложили руководители ряда российских регионов. На совещании особое внимание было уделено вопросу организации и проведения в День знаний, 1 сентября, Урока Победы, посвященного году памяти и славы - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Напомним, Урок Победы проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, в целях сохранения исторической памяти. Особое внимание при проведении Урока Победы будет уделено вкладу в Великую Победу региона и его жителей.