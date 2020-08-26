В Дагестане на пассажирском транспорте усилят контроль за соблюдением санитарных мер

Решение о том, что надо усилить контроль за использованием масок во время пассажирских перевозок было принято сегодня, на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан под руководством Главы РД Владимира Васильева.

Во время работы Штаба, главы ряда муниципалитетов высказали озабоченность тем, что люди не носят маски при пользовании общественным транспортом. Глава РД поинтересовался мнением руководителя Роспотребнадзора РД Николая Павлова по поводу этого вопроса. Главный санитарный врач Дагестана мнение полностью поддержал, отметив, что пассажирский транспорт представляет собой очень компактное, закрытое пространство, что повышает риск распространения коронавируса. Причём, это относится не только ко времени, когда в маршрутке едет больной или носитель коронавирусной инфекции, но и после того как он вышел на остановке. Резюмируя Глава Дагестана подчеркнул, что надо защитить все слои населения: «В транспорте собираются больные и здоровые, молодые и старые, гости Дагестана и местные жители». Владимир Васильев предложил реализовать инициативу городским округам на своей территории. Главы городов Дербент и Каспийск выразили готовность поддержать озвученную идею. В рамках заседания Штаба с докладом выступил министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов. «В период эпидподъёма нами было развёрнуто 9201 инфекционная койка, а сегодня 3217. Максимальное же количество задействованных медицинских работников во время пандемии у нас было 10236, а сейчас эта цифра составляет 3797. Потоки больных коронавирусной инфекцией и других больных разделены, госпитализация плановых больных осуществляется по направлению медицинских организаций и при наличии отрицательного результата обследования на коронавирус. Также проводится постоянный мониторниг за наличием лекарств для лечения коронавируса. На сегодня нами создан резерв по 56 наименованиям лекарственных средств, а также резерв средств индивидуальной защиты по 11 наименованиям»,- сказал в частности министр. Далее Владимир Васильев предложил главам муниципалитетов высказаться на тему сохранения существующих ограничительных мер, либо их ужесточения в связи с ростом в некоторых районах заболеваемости, либо выбрать путь дальнейшего послабления. Все выступившие руководители районов и мэры городов заявили, что ситуация находится под контролем и опять вводить какие то ограничения нет необходимости. При этом они не приветствуют новые послабления режима, попросив Главу Дагестана оставить ситуацию как есть, и ещё какое то время анализировать колебание заболеваемости коронавирусом. В ходе обсуждения был затронут вопрос касательно работы банкетных залов. Не все владельцы осознают опасность массовых мероприятий. Если не ограничивать количество участников торжеств в зависимости от площади помещения, чтобы соблюдалась социальная дистанция, есть риск возникновения очагов распространения инфекции. «Люди должны понимать, что при определённом поведении они могут держать ситуацию, не доводя до жёстких, массовых ограничений»,- предупредил Глава Дагестана. На Оперативном штабе также были заслушаны доклады мэра Кизляра, глав Хунзахского и Ногайского районов. Они заявили, что в целом ситуация в муниципалитетах находится под контролем, поддержали инициативу с контролем масочного режима на пассажирском транспорте и работы банкетных залов.