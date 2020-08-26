Саадат Далгатова: «На Олимпийских играх хочу показать все, что накопилось за 11 лет моей карьеры»

Женская национальная команда по боксу отправилась домой после продолжительного сбора в Сочи. Совсем скоро девушки вновь соберутся вместе, но уже в качестве соперниц за титулы чемпионок России на предстоящем турнире, который пройдет в Ульяновске с 24 октября по 1 ноября, пишет РИА "Дагестан".

В рамках сбора пятикратная чемпионка России Саадат Далгатова рассказала, кто вдохновлял ее в детстве и какие она делает прогнозы на предстоящий чемпионат России.



– Как прошли сборы?

– Отлично. Было бы получше, если бы не карантин. А так все отлично. – Была длительная пауза, многим не удавалось тренироваться в прежнем режиме. Как поддерживала себя в форме и тяжело ли сейчас адаптироваться?

– Это уже не первый сбор после карантина. Первый был в Кисловодске, как раз там мы втягивались и самое сложное прошли. Здесь было полегче. – Как родные изначально отреагировали на то, что ты выбрала бокс? Есть мнение, что бокс – неженский спорт. Согласна с этим?

– Не совсем согласна, конечно. Я сама занимаюсь боксом и не вижу ничего такого, чтобы запрещать его девушкам. А мои родные... конкретно отец был удивлен. Многие были против. Потом стали поддерживать, куда им деваться. – Кто сейчас твой главный болельщик?

– Мой главный болельщик – моя семья: мама, близкие родственники, супруг и дочка. – Как сейчас развивается женский бокс в Дагестане?

– Не могу сказать, что сильно развивается, но и не стоит на месте. На сегодняшний день я и Зенфира – это представительницы международного уровня. Есть еще молодые девочки, они стремятся к достижениям. Я думаю, они себя еще проявят в ближайшее время, у них будут результаты. По крайней мере, я готова им помочь, если понадобится. – Были ли у тебя кумиры в мире бокса? Кто тебя вдохновлял?

– В детстве я не знала о боксе ничего. Единственный был случай: когда я училась в школе, все обсуждали предстоящий громкий матч Тайсона против Холифилда. Тогда я впервые услышала о боксе и боксерах, но даже тогда я не сразу заинтересовалась этим видом спорта. Все пришло намного позже. – Сможем увидеть тебя на предстоящем чемпионате России? Какие прогнозы на этот турнир?

– Должны увидеть. Прогноз один – мы все готовимся, я в том числе нацелена на первое место. Цели как в прошлом году. В прошлом году прошли все самое сложное, прошли отборы и из-за переносов все придется повторять. Тренируемся еще упорнее, чтобы результаты были лучше. – Кого считаешь своей главной конкуренткой на данный момент?

– У меня вообще нет привычки выделять слабых и сильных, на всех настраиваюсь, ко всем отношусь как к главным конкурентам. Но мне кажется, что самая слабая соперница – самый сильный конкурент в ринге. Из своего опыта я сделала вывод, что на всех надо настраиваться стопроцентно. – Какие задачи ставишь перед собой на ближайший год?

– Такие же как и в прошлом году. Хотелось бы пройти все отборы и попасть на Олимпийские игры. Показать там все, что накопилось за 11 лет моей карьеры, и выложиться по полной.



– Продолжи фразу: «Самый лучший день – это…»

– Самый лучший день – это день рождения моей дочери.