ЗАМАНА - Первый заместитель генерального директора «Россетей» посетил «Дагэнерго»

Первый заместитель генерального директора «Россетей» посетил «Дагэнерго»

Автор
26 августа, 2020. Среда 09:50
Первый заместитель генерального директора «Россетей» посетил «Дагэнерго»

Накануне первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россетей» Андрей Майоров завершил четырехдневную рабочую поездку в Дагестан встречей с коллективом «Дагэнерго», сообщили информагентству в пресс-службе компании.

Первый заместитель генерального директора «Россетей» посетил «Дагэнерго»
Информация

Андрей Майоров проинспектировал более 40% производственных подразделений филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго».

«Проведен выборочный осмотр объектов электросетевого комплекса в высокогорной и в равнинной части Дагестана. Подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду проводится в соответствии с графиком. Отмечу профессионализм сотрудников и стремление улучшить показатели в регионе. По результатам определены первоочередные мероприятия для дальнейшего повышения надежности и график их реализации», – отметил Андрей Майоров.

Помимо всего на встрече с коллективом было озвучено два важных решения: определены восемь районов Дагестана с наиболее высоким уровнем потерь, в которых в сентябре начнется внедрение интеллектуальных систем учета электроэнергии; руководители и главные инженеры подразделений «Дагэнерго» в сентябре посетят РЭСы компаний группы «Россети» для обмена опытом.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top