Первый заместитель генерального директора «Россетей» посетил «Дагэнерго»

Накануне первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россетей» Андрей Майоров завершил четырехдневную рабочую поездку в Дагестан встречей с коллективом «Дагэнерго», сообщили информагентству в пресс-службе компании.

Андрей Майоров проинспектировал более 40% производственных подразделений филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго».

«Проведен выборочный осмотр объектов электросетевого комплекса в высокогорной и в равнинной части Дагестана. Подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду проводится в соответствии с графиком. Отмечу профессионализм сотрудников и стремление улучшить показатели в регионе. По результатам определены первоочередные мероприятия для дальнейшего повышения надежности и график их реализации», – отметил Андрей Майоров.

Помимо всего на встрече с коллективом было озвучено два важных решения: определены восемь районов Дагестана с наиболее высоким уровнем потерь, в которых в сентябре начнется внедрение интеллектуальных систем учета электроэнергии; руководители и главные инженеры подразделений «Дагэнерго» в сентябре посетят РЭСы компаний группы «Россети» для обмена опытом.