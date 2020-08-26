Общеобразовательные организации Дагестана примут 427 000 школьников

25 августа Глава РД Владимир Васильев в режиме ВКС провел очередное заседание Оперштаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории Дагестана, сообщает пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД @pravitelstvo_rd.

Основной темой обсуждения стала эпидемиологическая обстановка в регионе и пути борьбы с коронавирусом.

Владимир Васильев сообщил о некотором росте числа заболевших COVID -19.

По словам главы региона, необходимо четко строить прогнозы, стратегию, тактику действий, так как может случиться так, что меры, принятые вчера, могут сказаться завтра и послезавтра.

Рукоовдителем республики было отмечена необходимость запаса лекарственных препаратов. Также он добавил, что к осеннему сезону традиционно будет наблюдаться рост ОРВИ и разного рода сезонных заболеваний.

Переходя к теме начала нового учебного года, Владимир Васильев сообщил, что в День знаний школы откроют свои двери для 427 000 учащихся, в числе которых 55 600 первоклассников. Школы готовятся к приему учащихся, а само обучение должно проходить с сохранением «масочного режима» для педагогов и обслуживающего персонала, отметил глава субъекта.

По словам Владимира Васильева, пока вопрос о ношении масок детьми не ставится, но соблюдать условия гигиены и профилактики нужно в обязательном порядке.

Все образователньые организации необходимо снабдить

обеззараживающим оборудованием, средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

По итогам мерпориятия глава региона поручил Правительству разработать план на случай ухудшения эпидемиологической ситуации.