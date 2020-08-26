ЗАМАНА - РКБ Дагестана снова принимает пациентов с коронавирусом

РКБ Дагестана снова принимает пациентов с коронавирусом

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26 августа, 2020. Среда 08:07
РКБ Дагестана снова принимает пациентов с коронавирусом

Как сообщает Минздрав Дагестана, терапевтический корпус РКБ перепрофилирован под инфекционный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом. Отмечается, что к обычному режиму приема пациентов терапевтическое отделение вернулось лишь 8 июля. 

РКБ Дагестана снова принимает пациентов с коронавирусом
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По данным министерства, этот корпус может вместить в своих стенах более 600 пациентов.

В связи с приемом коронавирусных больных в больнице временно прекращена госпитaлизация бoльных тeрапевтического прoфиля.

Как уточнили в ведомстве, сотрудники РКБ в полном объеме обеспечены СИЗ и дезинфицирующими растворами. Республиканская клиническая больница оснащена необходимым медоборудованием и лекарственными препаратами для лечения больных COVID-19.

На период перепрофилирования плановую медпомощь пациентам будут оказывать другие медицинские учреждения республики.

Вместе с тем в РКБ продолжится прием больных в отделениях хирургического корпуса. Кроме того, врачи РКБ продолжат прием больных без признаков инфекции в сосудистом центре, в отделении гравитационной хирургии крови и здании ожогового центра.

 

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