Помимо медикаментов, включенных в набор, в него также входит право на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Да, предоставление помощи, в том числе на получение лекарственных средств на льготных условиях, гарантировано государством, однако вместе с тем очень важно сделать правильный выбор формы такой помощи, отмечают в региональном Минздраве.

В тот момент, когда самочувствие человека не вызывает особого беспокойства, хронические заболевания не обостряются и не прогрессируют, ему легко поддаться соблазну заменить натуральные льготы денежной выплатой. Но как только состояние ухудшается и болезнь приобретает затяжной характер, требующий длительного лечения и множества препаратов, денежной компенсации уже явно недостаточно. Такая ноша для семейного бюджета может оказаться непосильной.

Это особенно касается больных, страдающих такими заболеваниями, как сахарный диабет, бронхиальная астма, эпилепсия, язвенные формы желудочно-кишечного тракта, онкология и другие. Средняя стоимость лечения больных с подобными заболеваниями составляет от 3 тыс. руб. и достигает порядка 100 тыс. руб. ежемесячно.

В этой связи в ведомстве напоминают: «Если ранее человеком был сделан выбор в пользу денег и он, как это нередко случается, убедился в неправильности такого выбора, восстановить свое право на получение НСУ возможно после подачи соответствующего заявления в отделение Пенсионного фонда РФ по месту жительства. Подать его необходимо не позднее 1 октября текущего года».

Для граждан, получающих медикаменты на льготных условиях в 2020 году и собирающихся получать лекарственную помощь далее, необходимости в подаче таких заявлений нет.

По информации Пенсионного фонда по РД, в отличие от предыдущих лет в 2019 и 2020 годах отмечается увеличение числа лиц, сохранивших право на набор соцуслуг в части лекарственного обеспечения. В основном, правда, речь идет об инвалидах, нуждающихся в дорогостоящем лечении. Подать заявление о возврате НСУ можно также в ближайшее отделение многофункционального центра, через личный кабинет портала государственных услуг и личный кабинет на сайте Пенсионного фонда РФ.

Оставить всё как есть и дальше получать деньги или воспользоваться адресной помощью каждый решает сам. В то же время важно помнить: от вашего выбора зависит не только ваше здоровье, но и здоровье, спокойствие и благополучие ваших родных и близких.