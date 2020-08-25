Владимир Васильев поручил отраслевым министрам создать современные, высокопроизводительные и высокооплачиваемые рабочие места

В обсуждении приняли участие министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов, министр промышленности и торговли РД Батыр Эмеев.

Предваряя обсуждение, Владимир Васильев расставил приоритеты: «Мы должны выстроить систему в целом по республике: сколько у нас есть рабочих мест, сколько будет создано в определенном отчетном периоде по всем направлениям экономики, в том числе за счет реализации бизнесом инвестиционных проектов».

«Мы должны видеть проблемы и создавать условия для их решения. В первую очередь, это создание рабочих мест - высокопроизводительных, современных и высокооплачиваемых», - подчеркнул руководитель республики. При этом он акцентировал внимание присутствующих на наличие свободных рабочих мест в строительной и сельскохозяйственной отраслях, создание дополнительных мест путем организации станций технического осмотра и многое другое.

Глава Дагестана призвал участников встречи высказать свою точку зрения по данной тематике.

В свою очередь министр экономики республики Гаджи Султанов заявил, что анализ имеющегося потенциала и резерва по всем отраслям позволил скорректировать план по созданию дополнительных рабочих мест в регионе в сторону увеличения: с 18 ранее запланированных до 34 тысяч в текущем году. При этом учитываются данные в разрезе каждого отдельно взятого предприятия, которые в итоге будут сверяться с данными налоговых органов.

Касаясь ситуации с безработицей, министр констатировал, что повышение уровня зарегистрированной безработицы связано, прежде всего, с увеличением размера соответствующих пособий. Именно тот факт, что сумма выплат значительно выросла, способствовал появлению среди официально безработных большого числа дагестанцев. Султанов отметил, что динамика роста безработицы сопоставима с динамикой в целом по стране. Вместе с тем за период пандемии высвобождено всего 2300 человек – по большей части это работники топливно-энергетического комплекса и строительной отрасли.

Сегодня Правительство региона главный упор делает на создание именно постоянных, высокооплачиваемых и высокотехнологичных рабочих мест. В рамках реализации тех проектов, которые сегодня могут дать их, в Дагестане уже запущен, к примеру, завод по производству и переработке полиэтиленов (ООО «Дагполимер»). Также до конца года будет частично реализован проект Каспийского завода стекловолокна на инвестиционной площадке «Уйташ», где также появится более 200 рабочих мест.

В целом рынок труда демонстрирует сегодня востребованность в рабочих профессиях. Так, по профессиям среднего профессионального образования потребность республики составляет около 9 тысяч рабочих мест, из них более 4 тысяч – в строительной отрасли. Плюс ко всему дополнительно сегодня требуется 1700 поваров.

Глава региона, комментируя, выразил мнение, что значительных результатов в части создания дополнительных рабочих мест можно добиться в кратчайшие сроки. Эта задача может быть реализована, в том числе за счет открытия станций технического обслуживания. Однако, акцент руководитель республики сделал не просто на создание рабочих мест, а на то, чтобы они были хорошо оплачиваемыми. «Задачи сложные. Мы хотим те рабочие места, которые сегодня являются вакантными, заполнить так, чтобы больший их процент стал высокооплачиваемым – для этого потребуются силы и средства. Но в этом мы найдем понимание с теми, кто работает в правовом поле. Наша задача - создать для дагестанцев достойные рабочие места, при этом комплексно выстраивая систему», - нацелил коллег Владимир Васильев.

Продолжая, он выразил уверенность: когда власть и бизнес начинают вместе решать общественно полезные задачи, происходят серьезные изменения к лучшему в плане создания высокооплачиваемых рабочих мест и поступления налогов на республиканский уровень. В качестве примера он привел производство лифтов Дагестане. «Если раньше на наших предприятиях производилось 50 лифтов в год, то сейчас – 150, и они востребованы. И это только начало. Производство расширяется. Создаются рабочие места и увеличиваются налоговые поступления», - отметил Глава.

В свою очередь, министр промышленности и торговли РД Батыр Эмеев сообщил, что в 2020 году ведомством был увеличен план по созданию рабочих мест с 600 до 2000, и план по созданию 600 рабочих мест благодаря промышленной кооперации уже выполнен.

В качестве примера удачной кооперации, министр привел швейную фабрику «Лавантель», которая активно была задействована в период пандемии. На фабрике официально работало 5 человек, в настоящее время – 200.

Глава Дагестана назвал это хорошим примером и правильным подходом. Владимир Васильев подчеркнул, что такие пилотные проекты надо доводить до бизнесменов. Они, как считает руководитель региона, должны понимать, что это хороший потенциал: «Они от мелкой мастерской выходят на уровень мощного предприятия с потрясающей перспективой. Самое главное, что эти люди становятся современными управленцами».

По итогам обсуждения Глава Дагестана поручил оперативно представить скорректированный прогнозный план по созданию рабочих мест в Дагестане.