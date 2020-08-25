Под руководством Председателя Правительства РД Артёма Здунова сегодня, 24 августа, в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в регионе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

В его рамках рассмотрели меру поддержки сельхозпроизводителей - внедрение такого вида уличной торговли и ярморочной деятельности как автолавки.

Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Камил Магомедов сообщил, что совместно с Минсельхозпродом РД проработан пилотный проект реализации нового вида деятельности на базе Исторического парка «Россия – моя история».

«Ярмарка формата выходного дня будет доступна на площадке перед входом в здание, а постоянно действующая торговля будет располагаться на второй парковке Исторического парка по улице Имама Шамиля. Там будут размещаться те сельскохозяйственные потребительские кооперативы (СПоК), которые сами приобретут соответствующий транспорт для торговли. При стоимости прицепа для торговли порядка 300 000 рублей такой формат позволяет сельхозпроизводителю фактически получить магазин в самом центре города по проспекту Имама Шамиля.

У нас уже есть два СПоК, которые обратились за микрозаймами, чтобы впоследствии компенсировать 50% стоимости транспорта через программы Минсельхозпрода республики. Сейчас мы пришли к мнению, что для проведения пилотной ярмарки нам нужно арендовать 10 автолавок, а первая ярмарка должна пройти до 10 ноября этого года», - рассказал Камил Магомедов.

Артём Здунов указал, что надо внимательно следить за моделью реализации и получателями этой формы поддержки.

Главные задачи, считает премьер, заключаются в том, чтобы люди приходили на эти ярмарки, а бизнес получил доступ к рынку, соблюдал санитарные и другие правила, и мог спокойно доводить свою продукцию до потребителя. «При этом очень важно дать доступ к продажам своей продукции непосредственно производителям», - подчеркнул Председатель Правительства РД.

Отметим, заявки от сельхозпроизводителей, желающих поучаствовать в ярмарке, принимаются на базе центра «Мой бизнес» и центра Компетенций Минсельхоза РД.