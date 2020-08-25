Муфтий Дагестана призывает жителей республики к соблюдению правил на дорогах

Муфтий Республики Дагестан шейх Ахмад Афанди обратился ко всем гражданам с проблемой несоблюдения правил дорожного движения и призвал водителей управлять автомобилями, соблюдая все законы, сообщили информагентству в пресс-службе Муфтията региона.

«Мы видим то, что происходит на дорогах в нашей республике. Неутешительная статистика, к сожалению, насчитывает огромное количество смертей и пострадавших в ДТП. По официальным данным в Дагестане с 1 января этого года по сегодняшний день уже произошло более восьмисот аварий, в результате которых погибли порядка двухсот человек, ранено более тысячи. Среди погибших восемь детей», – передается в сообщении.

Муфтий подчеркнул, причины автоаварий – это, в первую очередь, нарушения правил дорожного движения на улицах населенных пунктов, превышение скорости и вождение в нетрезвом виде.

«Самая главная трагедия в том, что из-за этих ошибок страдают дети, которые остаются без своего кормильца», – сказал Ахмад Афанди.

По словам шейха, в каждой семье должны проходить разъяснительные беседы и с детьми, и с теми, кто управляет автомобилем.

«Особенно сейчас, когда приближается 1 сентября, если мы не возьмем себя в руки, если не будем следить за своими детьми и говорить с ними на эту тему, мы окажемся в неисправимой ситуации», – отметил он.

В конце своей речи муфтий напомнил, что по закону шариата тот человек, из-за которого случилось ДТП с летальным исходом, полностью несет ответственность за эту смерть.