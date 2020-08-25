ЗАМАНА - Рост числа госпитализированных с внебольничной пневмонией фиксируют в Дагестане

Рост числа госпитализированных с внебольничной пневмонией фиксируют в Дагестане

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25 августа, 2020. Вторник 08:54
Рост числа госпитализированных с внебольничной пневмонией фиксируют в Дагестане

Рост числа госпитализированных с внебольничной пневмонией наблюдается в Дагестане, в республике разворачивают дополнительные инфекционные койки на случай ухудшения ситуации, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального Минздрава со ссылкой на министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова.

Рост числа госпитализированных с внебольничной пневмонией фиксируют в Дагестане
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"Наблюдается рост числа госпитализаций пациентов с внебольничной пневмонией. На случай ухудшения эпидситуации дополнительные инфекционные койки разворачиваются в стационарах городских и районных больниц", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, эпидемиологическая ситуация в Дагестане обсуждалась на совещании в Минздраве РФ под руководством заместителя министра Евгения Камкина. В Минздраве Дагестана отметили, что значительно разгрузить медицинские организации региона может открытие трех многофункциональных центров, построенных Минобороны РФ в Каспийске, Дербенте и в селе Ботаюрт Хасавюртовского района.

"В настоящее время идет формирование штатного расписания, без которого невозможно получить лицензию. В связи с дефицитом кадров в Министерство финансов России направлено обращение с просьбой выделить дополнительные штатные единицы. Министр попросил оказать содействие в решении данного вопроса", - пояснили в пресс-службе Минздрава Дагестана.

 

Также уточняется, что в настоящее время Минздрав республики утвердил временное штатное расписание для медцентров в Каспийске и в Дербенте - до решения вопроса с постоянным штатом там будет работать медперсонал инфекционных отделений центральных городских больниц.

 

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