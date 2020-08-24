Жители Дагестана стали чаще открывать индивидуальные инвестиционные счета

«Тенденция роста числа индивидуальных инвестиционных счетов говорит о повышении финансовой грамотности начинающих инвесторов, – отмечает заместитель управляющего Отделением – Национальным банком по Республике Дагестан Руслан Абачараев. – Одним из главных преимуществ ИИС является возможность оформления налоговых льгот. Население тем самым получает дополнительный доход». Следует добавить, что в целом по стране оборот по счетам ИИС за семь месяцев 2020 года составил 812 млрд рублей, в структуре оборота 87% составляют сделки с акциями, 10% – с облигациями, 3% – с биржевыми фондами. Средний размер такого инвестиционного счета составляет около 300 тыс. рублей. Сумма, зачисляемая по договору ИИС в течение календарного года, не может превышать 1 млн рублей. Напомним, ИИС не гарантируют дохода, и средства на счету не застрахованы. Прежде чем доверить свои деньги брокеру или управляющему, следует убедиться в наличии у них соответствующей лицензии регулятора.