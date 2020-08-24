Министерство образования разъяснило ситуацию по землям Аграрного колледжа

Минобрнауки РД поясняет, что указанная в публикации территория является собственностью Республики Дагестан и в настоящее время находится в законном бессрочном пользовании ГБПОУ РД «Аграрный колледж», подведомственного Минобрнауки РД. На обозначенных землях развернут учебно-производственный полигон, где более тысячи студентов ежегодно проходят производственную практику. Колледж выпускает квалифицированных специалистов сельскохозяйственного производства, мастеров растениеводства, трактористов-машинистов, мастеров по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка и мн.др. И в соответствии с ФГОС для реализации этих профессий необходима соответствующая материально-техническая база, в том числе, сельскохозяйственные угодья, пахотные земли и полигоны. Напоминаем, что Аграрный колледж - единственное среднее профессиональное образовательное учреждение сельскохозяйственного профиля в Южном Дагестане. Всего в республике два таких учреждения. Между тем Дагестан - аграрная республика, более половины населения республики проживает в сельской местности и потенциал таких образовательных организаций нужно развивать и использовать во благо развития АПК региона. После обращения администрации города Дагестанские Огни Правительством РД поручено рассмотреть возможность равноценного обмена данной территории на иную без ущерба образовательной деятельности колледжа. Однако, предлагаемый городом взамен земельный участок не пригоден для сельскохозяйственного использования и не соответствует требованиям осуществления качественного образовательного процесса. Минобрнауки РД принимает весь комплекс мер, направленных на защиту прав студентов, сохранения закреплённого за Аграрным колледжем государственного имущества, а также организации эффективного учебного процесса и подготовки специалистов для агропромышленного комплекса республики.