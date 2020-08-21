Дагестанские школьники приглашаются к участию во Всероссийской олимпиаде

Он анонсировал новые возможности для школьников, которые сегодня организует данный образовательный центр.

«В рамках основного или дополнительного образования совместно с экспертами Общероссийского народного фронда и педагогами Ассоциации школ - партнеров «Сириуса» были разработаны современные стандарты углубленного изучения по всем предметам: математического и естественно-научного цикла. Этой весной 380 тысяч школьников по всей стране заинтересовались новой формой проведения пригласительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в виде онлайн-состязания и отрадно, что свои силы в нем попробовали 1515 ребят из Дагестана». Опыт проведения пригласительного этапа, по словам Алексея Карпухина, будет продолжен: «Мы приглашаем школьников из Дагестана активнее участвовать в этом интеллектуальном соревновании». Заместитель руководителя фонда подчеркнул, что вторая инициатива - системное вовлечение в работу с детьми экспертов университетов и компаний из регионов поможет встретиться с талантливыми ребятами, потенциальными студентами и коллегами. «Такие коллективы могут успешно вести разработку проектов по приоритетам стратегии научно - технологического развития России в каждом субъекте, и такое взаимодействие стало возможным в рамках нашей программы, которая была представлена Президенту в мае. Она подразумевает, что в течение следующего учебного года студенты и школьники со всей страны будут вместе решать актуальные проблемы науки, технологий и приоритетных отраслей регионов. «На настоящий момент только четыре школьника из Дагестана вовлечены в этот проект, но он доступен. Для этого просто необходимо зайти на сайт образовательного центра «Сириус». Школьники республики могут попробовать в новом учебном году свои силы в онлайн-формате школьного этапа олимпиады, которая начнется в сентябре.