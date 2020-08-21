Кроме того она отметила, что национальные цели развития РФ до 2030 года включают в себя обеспечение возможностей для самореализации и развития талантов в интересах каждого индивида, его региона и страны.
Без всего вышеперечисленного невозможно создание современных технологий, успешное развитие инновационной экономики, а также модернизация производства.
Шмелёва считает, что большое количество дети попросту не знают о своих потенциалах или же у них отсутствует интерес в их реализации. Именно поэтому, первостепенная задача системы образования – сформировать интерес у первоклассников и учеников старших классов.