Талант каждого ребенка нужно развивать

В преддверии нового учебного года, глава Фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва напомнила своим коллегам-преподавателям, что наиболее важное для обучающихся – увлечь их нестандартными задачами, постараться развить в них интерес к исследованию личных возможностей и поиску ответов на актуальные вопросы своего региона.

Кроме того она отметила, что национальные цели развития РФ до 2030 года включают в себя обеспечение возможностей для самореализации и развития талантов в интересах каждого индивида, его региона и страны.

Без всего вышеперечисленного невозможно создание современных технологий, успешное развитие инновационной экономики, а также модернизация производства.

Шмелёва считает, что большое количество дети попросту не знают о своих потенциалах или же у них отсутствует интерес в их реализации. Именно поэтому, первостепенная задача системы образования – сформировать интерес у первоклассников и учеников старших классов.