ЗАМАНА - О проведении надзорно — профилактической операции «Отдых — 2020»

О проведении надзорно — профилактической операции «Отдых — 2020»

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21 августа, 2020. Пятница 13:37
О проведении надзорно — профилактической операции «Отдых — 2020»

В целях стабилизации обстановки, а также в соответствии с планом основных мероприятий отдела надзорной деятельности и профилактической работы №2 по Ленинскому району г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Дагестан с 01 апреля по 01 сентября 2020 года на территории города Махачкала проводится надзорно – профилактическая операция под условным названием «Отдых – 2020г». Об этом сообщили в пресс-службе ОНД и ПР №2 по Ленинскому району г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД.

О проведении надзорно — профилактической операции «Отдых — 2020»
Информация

  В период данной операции проводятся надзорно – профилактические мероприятия, направленные на повышение пожарной безопасности на объектах отдыха и оздоровления детей, в том числе плановые (внеплановые) мероприятия по надзору за противопожарным состоянием оздоровительных учреждений с привлечением заинтересованных организаций.

  Информируя об изложенном, в целях предупреждения пожаров на объектах отдыха и оздоровления детей, недопущения травмирования и гибели людей на них Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №2 по Ленинскому району г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Дагестан предлагает руководителям детских оздоровительных учреждений и руководителям летнего отдыха граждан:

  1. Провести профилактический осмотр и ремонт электрических сетей и электрооборудования;

  2. Организовать и провести обучение обслуживающего персонала объектов отдыха и оздоровления детей, учреждений мерам пожарной безопасности, действиям в случае возникновения пожара;

  3. Поручить лицам, ответственным за пожарную безопасность объектов отдыха и оздоровления детей, разработать графики проведения практических тренировок по отработке планов эвакуации людей. Предусмотреть проведение практических занятий по отработке действий обслуживающего персонала и учащихся образовательных учреждений при эвакуации из здания в случае возникновения пожара один раз в месяц;

  4. Рассмотреть вопрос создания формирований добровольной пожарной охраны на объектах отдыха и оздоровления детей, находящихся за пределами нормативного радиуса выезда подразделений государственной противопожарной службы;

  5. Провести планово-профилактические осмотры и ремонты систем автоматической противопожарной защиты;

  6. Обеспечить безопасность людей в зданиях путем приведения в надлежащее состояние путей эвакуации;

  7. Объекты с ночным и круглосуточным пребыванием людей обеспечить аварийным освещением, электрическими фонарями;

  8. Очистить чердачные и подвальные помещения, пути эвакуации и территории от сгораемых материалов и мусора, двери на чердаки и в подвальные помещения содержать закрытыми на замки. На прилегающих территориях запретить сжигание отходов;

  9. Организовать проверку систем отопления, внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения. 

 

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