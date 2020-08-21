В период данной операции проводятся надзорно – профилактические мероприятия, направленные на повышение пожарной безопасности на объектах отдыха и оздоровления детей, в том числе плановые (внеплановые) мероприятия по надзору за противопожарным состоянием оздоровительных учреждений с привлечением заинтересованных организаций.
Информируя об изложенном, в целях предупреждения пожаров на объектах отдыха и оздоровления детей, недопущения травмирования и гибели людей на них Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №2 по Ленинскому району г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Дагестан предлагает руководителям детских оздоровительных учреждений и руководителям летнего отдыха граждан:
1. Провести профилактический осмотр и ремонт электрических сетей и электрооборудования;
2. Организовать и провести обучение обслуживающего персонала объектов отдыха и оздоровления детей, учреждений мерам пожарной безопасности, действиям в случае возникновения пожара;
3. Поручить лицам, ответственным за пожарную безопасность объектов отдыха и оздоровления детей, разработать графики проведения практических тренировок по отработке планов эвакуации людей. Предусмотреть проведение практических занятий по отработке действий обслуживающего персонала и учащихся образовательных учреждений при эвакуации из здания в случае возникновения пожара один раз в месяц;
4. Рассмотреть вопрос создания формирований добровольной пожарной охраны на объектах отдыха и оздоровления детей, находящихся за пределами нормативного радиуса выезда подразделений государственной противопожарной службы;
5. Провести планово-профилактические осмотры и ремонты систем автоматической противопожарной защиты;
6. Обеспечить безопасность людей в зданиях путем приведения в надлежащее состояние путей эвакуации;
7. Объекты с ночным и круглосуточным пребыванием людей обеспечить аварийным освещением, электрическими фонарями;
8. Очистить чердачные и подвальные помещения, пути эвакуации и территории от сгораемых материалов и мусора, двери на чердаки и в подвальные помещения содержать закрытыми на замки. На прилегающих территориях запретить сжигание отходов;
9. Организовать проверку систем отопления, внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения.