Дагестанские школьники приглашаются к участию во Всероссийской олимпиаде в онлайн-формате

Сегодня, 20 августа, в рамках Республиканского совещания работников учреждений образования под руководством Главы Дагестана Владимира Васильева выступил заместитель руководителя фонда «Талант и успех» Образовательного центра для одаренных детей «Сириус» Алексей Карпухин.

Он анонсировал новые возможности для школьников, которые сегодня организует данный образовательный центр.

«В рамках основного или дополнительного образования совместно с экспертами Общероссийского народного фронда и педагогами Ассоциации школ - партнеров «Сириуса» были разработаны современные стандарты углубленного изучения по всем предметам: математического и естественно-научного цикла. Этой весной 380 тысяч школьников по всей стране заинтересовались новой формой проведения пригласительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в виде онлайн-состязания и отрадно, что свои силы в нем попробовали 1515 ребят из Дагестана».

Опыт проведения пригласительного этапа, по словам Алексея Карпухина, будет продолжен: «Мы приглашаем школьников из Дагестана активнее участвовать в этом интеллектуальном соревновании».

Заместитель руководителя фонда подчеркнул, что вторая инициатива - системное вовлечение в работу с детьми экспертов университетов и компаний из регионов поможет встретиться с талантливыми ребятами, потенциальными студентами и коллегами. «Такие коллективы могут успешно вести разработку проектов по приоритетам стратегии научно - технологического развития России в каждом субъекте, и такое взаимодействие стало возможным в рамках нашей программы, которая была представлена Президенту в мае. Она подразумевает, что в течение следующего учебного года студенты и школьники со всей страны будут вместе решать актуальные проблемы науки, технологий и приоритетных отраслей регионов.

«На настоящий момент только четыре школьника из Дагестана вовлечены в этот проект, но он доступен. Для этого просто необходимо зайти на сайт образовательного центра «Сириус». Школьники республики могут попробовать в новом учебном году свои силы в онлайн-формате школьного этапа олимпиады, которая начнется в сентябре. «Сириус готов провести его по шести предметам абсолютно для каждого школьника с любого оборудованного места», - предложил он.

Алексей Карпухин также сообщил, что 21 августа на базе Дагестанского государственного университета народного хозяйства фонд проводит семинар «Развитие, совершенствование системы работы по развитию талантов Республики Дагестан», где планируется обсудить механизм работы и создания направления работы регионального центра в РД, послушать опыт коллег из Москвы и Республики Адыгея.

Уммупазиль Омарова в свою очередь дополнила, что Республика Дагестана в прошлом году выиграла поддержку в рамках федеральной субсидии в размере порядка 350 млн рублей на создание центра одаренных детей. Его планируется создать на базе нашего центра для одаренных детей в Махачкале, как сообщила вице-премьер.

Подчеркивая важность поддержки творческой молодежи, оборудования школьных классов, Владимир Васильев сказал, что это и в интересах республиканских предприятий, промышленности, которые так как детей готовят для них. Так, по словам, руководителя республики, им удастся получить хороших специалистов, которые выходят из школы, проходят стажировку на заводе и получают заработную плату, а дальше и высшее образование.