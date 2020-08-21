В Дагестане откроют один из 15 центров опережающей профессиональной подготовки в Российской Федерации

В его рамках заместитель Председателя Правительства РД – министр образования и науки региона Уммупазиль Омарова отметила, что долгие годы республика выпускала много невостребованных в экономике специалистов. Сейчас, по ее словам, бюджетные места в колледжах перераспределены в пользу рабочих профессий: на 1221 место в 2019 году и на 1665 мест в 2020 году.

Данный принципиально важный вопрос, как отметила вице-премьер, проработан с министерством экономики и территориального развития Дагестана и республиканскими предприятиями.

Кроме того, два колледжа республики стали победителями конкурсного отбора на получение субсидий в рамках федерального проекта, что позволит в 2021 году привлечь более 80 млн рублей на открытие 8 мастерских ресурсоемких компетенций в области промышленных и инженерных технологий, обслуживания транспорта и логистики.

А также 11 ноября будет открыт Центр опережающей профессиональной подготовки - один из 15 в Российской Федерации.

«Главным критерием качества профессионального образования для нас является ожидаемая доля трудоустройства выпускников этого года. По сравнению с прошлым у нас она увеличилась на 8%», - добавила Уммупазиль Омарова.

Глава Дагестана, комментируя услышанное, отметил, что уровень трудоустройства неудовлетворительный, и в частности, сказал, обращаясь, в том числе, к министру экономики и территориального развития РД Гаджи Султанову: «У нас есть много высокотехнологичных высокооплачиваемых мест, на которые мы не можем найти работников. Наша задача в этом году превзойти все ваши планы по созданию рабочих мест. У нас огромные вопросы, а рядом с ними решение. Мы должны увеличить в разы количество трудоустроенных. Этот вопрос номер один, он будет регулярно контролироваться. Талантливые дети должны заранее знать, куда они пойдут на работу в республике, если захотят, но таких мест должно быть больше и больше. Нам необходимо сосредоточимся на этом вопросе».