Реализация проекта «100 школ» продолжается в Дагестане

Реализацию проекта «100 школ», как основы качественного осуществления образовательных программ обсудили сегодня, 20 августа, под руководством Главы Дагестана Владимира Васильева на Республиканском совещании работников учреждений образования.

Руководитель региона отметил, что эта программа сплотила население. В ее реализации, по словам Владимира Васильева, помогают родители и родственники школьников, обучающихся в зданиях не соответствующих современным стандартам, иногда и в приспособленных помещениях. «Когда мы начали реализацию этого проекта, нас поддержали жители и меценаты, в том числе живущие за пределами Дагестана», - отметил Глава РД.

В этой связи, обращаясь к педагогам, Владимир Васильев выразил слова благодарности: «Дорогие учителя, это ваша заслуга. Вы выучили этих детей, которые стали мужчинами и женщинами, и они помогают сейчас, находясь в пределах и за пределами нашей страны. Благодаря вам, вашему воспитанию они оказывают помощь своему народу, школам, из которых они вышли. Хочу вам за это сказать большое спасибо».

Продолжая тему, Руководитель республики также констатировал, что в регионе нет школьных автобусов старше 10 лет, парк в основном уже обновлен. Работа в этом направлении находится на контроле Народного Собрания РД и ее планируется продолжать.

Далее о ходе реализации проекта доложил министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов: «На 1 января 2018 года в республике капитального ремонта требовали 783 школы. Эта инициатива дала возможности мобилизовать ресурсы республиканского и местного бюджетов, а также средств меценатов. В 2018-2019 годах за счет данного проекта у нас проведен ремонт в 334 школах».

Министр подчеркнул, что по итогам 2019 года Агентством стратегических инициатив проект «100 школ» включен в библиотеку лучших социально-экономических практик субъектов РФ «Смартека».

Также, по словам руководителя ведомства, в текущем году муниципальные образования и меценаты подготовили заявки на 144 школы, 136 из них признаны победителями конкурса. Все средства на реализацию проектов доведены до муниципальных образований.

Также Гаджи Султанов констатировал, что на сегодняшний день в 105 школах ведутся ремонтные работы. В 20 завершены конкурсные процедуры, в ближайшее время ожидается начало ремонтных работ.

Вместе с тем, руководитель министерства назвал ряд муниципальных образований, в которых отмечаются риски затягивания сроков реализации проекта. Он обратил внимание всех глав городов и районов на необходимость обеспечения высокого качества и своевременного проведения ремонтных работ. Министр отметил важность общественного контроля за ходом реализации проекта, как со стороны родительских комитетов, так и общественных организаций, и напомнил о проводимом парламентском контроле.

Владимир Васильев, заслушав доклад министра, указал главам городов и районов на недопустимость затягивания со сроками реализации проекта.