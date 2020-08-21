Под руководством Главы Дагестана обсуждена организация горячего питания для школьников

Как известно, инициатива финансирования организации горячего питания в школах была озвучена Президентом в январе 2020 года в ходе послания Федеральному собранию. Соответствующий же закон подписан главой государства в марте. Согласно ему, учащиеся младших классов должны будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, начиная с 1 сентября 2020 года.

Дагестану на эти цели выделено около 630 млн руб.

Как довести эти средства до адресатов и своевременно обеспечить детей положенным им горячим питанием? Эти вопросы в начале недели уже были обговорены в кабинете министров. Тогда же Правительством региона утвержден комплекс мер, на уровне республики и муниципалитетов созданы межведомственные рабочие группы, задача которых – контроль и оперативное решение возникающих вопросов по данному направлению.

Как было отмечено вице-премьером - министром образования и науки РД Уммупазиль Омаровой, выделяемые средства, о которых речь выше, предназначены для школ, в которых имеются все необходимые условия для организации горячего питания. В тех же учреждениях, где нет оборудованных пищеблоков, питание младшеклассников, как и прежде, будет организовано за счёт средств регионального бюджета в аналогичном объёме, что и в школах с созданными условиями. Правительство РД уже предусмотрело финансирование на эти цели. Также из резервного фонда, по поручению Главы региона, будут выделены дополнительные средства.

Таким образом, школьным питанием в регионе будут обеспечены все обучающиеся 1-4 классов, а это порядка 203 тысяч детей. Более того, прорабатывается вопрос обеспечения горячим питанием детей-инвалидов, в том числе и проходящих обучение на дому. В качестве решения рассмотрена, исходя из опыта других регионов, возможность замены горячего питания денежной компенсацией.

В ходе ВКС речь шла и о необходимости проработать вопрос с подвозом и централизованной поставкой питания в те школы, где пищеблоки отсутствуют как таковые. В этом случае проблема будет решена на данном этапе за счет обустройства отдельных помещений школ под буфеты. А готовое питание станут завозить из близлежащих организаций, имеющих пункты общепита.

Так, по словам руководства Карабудахкентского района, в муниципалитете всего одна школа, не имеющая пищеблока. Готовые комплексные завтраки и обеды для ее младших школьников будут завозиться из близлежащего детского сада. Аналогичный выход из положения нашли и в столице республики, в ряде школ которой также нет своих столовых. А вот в Кайтагском районе органы муниципальной власти заключили договоры об аренде подходящих помещений вблизи от школ, где повара будут готовить для детей, соблюдая все нормы СанПиНа. На соблюдение требований Роспотребнадзора при обеспечении горячим питанием младших школьников в ходе совещания были нацелены все главы муниципалитетов.

Как отметил Владимир Васильев, задача по организации этого процесса в условиях, где во многих учебных заведениях нет стационарных пищеблоков, крайне сложная. Но решать ее надо, и для этого необходимо приложить усилия всем руководителям. Есть ряд вопросов, уверен Глава региона, которые можно исключить из списка проблем самим, на уровне республики. «Надо постараться максимально сделать все, что в наших силах. Если где-то пока не получится организовать горячее питание, тогда что взамен? Буфетная продукция? Тоже вариант на какое-то время. Но и это надо делать очень хорошо, качественно», - подчеркнул Глава республики. При этом большое значение придал Васильев вовлечению в процесс общественных контролеров, в том числе акцент сделал руководитель субъекта и на родительский контроль.

Помимо решения вопроса с подвозом горячего питания, также рассматривается инициатива строительства в дальнейшем быстровозводимых модульных пищеблоков. При этом будут учитываться возможности региона: большинство оборудования и стройматериалов республика производит сама. «Мы будем обращаться с просьбой о финансировании дополнительного оборудования наших пищеблоков, чтобы они соответствовали нормам», - уточнил премьер-министр. Уже сейчас Минпром республики ведет работу в этой части – дагестанские предприятия готовы производить необходимую для этих целей продукцию.

Кроме того, главам муниципальных образований рекомендовано организовать скользящий график приема пищи в тех школах, где в столовых не хватает посадочных мест. На сегодняшний день двухнедельное меню уже разработано и согласовано с республиканским Роспотребнадзором, его направили на места. Уже с 1 сентября на сайтах общеобразовательных учреждений родители и школьники получат возможность ознакомиться с ним лично.

Помимо прочего, затронули в рамках совещания и тему подготовки кадров в сфере общепита, которых в среднем на сегодняшний день не хватает около 4 тысяч. Специалисты по организации горячего питания будут готовиться на специальных курсах на базе ДГТУ.

Обговорили также процесс закупки продуктов для организации горячего питания, обеспечения их качества. «Хочу обратить внимание Глав муниципальных образований: с учетом выделенных средств мы имеем гарантированный госзаказ, как минимум, до конца года. Определитесь, кто будет у вас поставлять продукцию в соответствии с нормативами. Фактически вы создаете или подтверждаете рабочие места для тех, кто с 1 сентября начнет работать в этом направлении. За 10 дней вам необходимо определить поставщика, согласовать с Роспотребнадзором меню и обеспечить возможность доставки продукции до конкретных школ», - обратился к главам муниципалитетов Артём Здунов.

Екатерина Толстикова со своей стороны остановилась на трех ключевых моментах: «Сейчас нам нужен план-график по устранению тех нарушений, которые выявил Роспотребнадзор по школам республики. Надо максимально постараться устранить все, что возможно устранить, и вывести школы к состоянию готовности к учебному процессу. Думаю, не везде потребуются какие-то большие вложения. Но зато в итоге мы получим субсидию из бюджета. Кроме того, считаю важным отработать с каждым муниципалитетом «дорожную карту» по использованию направляемой поддержки. Важно знать, как конкретно муниципальное образование будет расходовать средства, чтобы потом не возникало проблем при проверках. Сейчас мы будем работать совместно с контролерами Общероссийского народного фронта. Прошу коллег, если будут проблемные вопросы, обращаться к нам, так как задача для всех новая», - прокомментировала замминистра просвещения страны.

Подводя итоги, Владимир Васильев отметил: «Есть вопросы, решение которых понятно, на них нужно сконцентрироваться – это финансирование, кадровое обеспечение. В республике не хватает рабочих мест, но в то же время сейчас, выполняя задачу с горячим питанием, мы реально можем их существенно увеличить. Это тоже важно».