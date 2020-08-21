Молодой математик рассказал Владимиру Васильеву об опыте работы в селе по программе «Земский учитель»

О сложностях и перспективах программы «Земский учитель» Главе Дагестана Владимиру Васильеву на Республиканском совещании работников учреждений образования рассказал в режиме ВКС учитель математики Бурганкентской СОШ Табасаранского района Марат Сеидов.

По словам педагога, для него и его коллег по проекту организовано большое количество встреч, курсов и семинаров, на связи всегда работники профильного министерства, готовые консультировать, направлять, советовать. Марат Сеидов сообщил, что некоторые его товарищи решились на участие в проекте не сразу, и этому послужил ряд факторов: сложность быта сельской местности, отсутствие горячей воды, асфальтированных дорог и интернета. «В моем случае все было гладко: приехал в село, глава предложил на выбор жилье, познакомил с директором школы, началась моя первая педагогическая деятельность. И мои первые шаги помогли мне сделать мои коллеги, которые помогали мне с рабочими программами, с планами учебно-воспитательной работы. Мы регулярно выезжали в Махачкалу, участвовали в мероприятиях Ассоциации педагогов республики, перенимая опыт лучших учителей», - поделился своими впечатлениями математик. Вместе с тем, Марат Сеидов отметил ряд проблем, возникших с появлением земских учителей в селах. Это, в основном, повышение цен на съем жилья, а также на его покупку. «С этими проблемами столкнулись мои коллеги из Кизлярского, Хасавюртовского, Карабудахкентского районов. Сложно было оформить документы из-за отсутствия зеленки на землю или на само строение. Когда вопрос покупки жилья был решен, стали актуальны другие проблемы, в том числе, организация отдыха учителя. Отработав год, учитель не может выехать отдохнуть и подлечиться. Есть путевки в санатории, но цена даже с учетом скидки профсоюза не по карману учителю», - в частности сказал выступающий и предложил разработать программу, в рамках которой каждый учитель раз в 3-5 лет будет иметь возможность выехать на бесплатный отдых. Молодой специалист попросил также обратить внимание и на медицинское обслуживание учителей, по возможности открыть ведомственный профилакторий или поликлинику, где учитель сможет получать плановую помощь. В заключение Марат Сеидов подчеркнул, что программа «Земский учитель» позволила понять всем, что власть заботится об учителях и поблагодарил за нее Главу РД от лица всех участников. Владимир Васильев отметил важность сообщения специалиста, который проработал год сельским учителем математики, и, обращаясь к участникам мероприятия, указал при подготовке и работе с кандидатами, которые пришли и придут на эту работу, учесть все, что было сказано. Данные вопросы поручено рассмотреть Председателю Правительства РД Артёму Здунову и профильным министерствам. Руководитель региона также обратился к главам муниципалитетов и призвал их беречь своих учителей и брать их под опеку. Комментируя вопрос об отдыхе, Глава Дагестана отметил, что будут рассмотрены возможные решения. Заместителю Председателя Правительства РД - министру образования и науки РД Владимир Васильев поручил приглашать «земских учителей» на переподготовки, чтобы они узнавали больше о новых различных подходах к обучению детей.